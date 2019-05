ESCLUSIVA MN - Marino: "Milan, Gasp potrebbe essere il colpo del momento. Saint-Maximin è forte: costa 20-30 milioni"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato il direttore Pierpaolo Marino. Con lui abbiamo parlato del mercato rossonero, soffermandoci sul dopo-Gattuso. Ecco le due dichiarazioni.

Eusebio Di Francesco viene accostato con insistenza...

"Sono un suo estimatore, lo ritengo un allenatore innovativo. Credo che esca dalla Roma senza avere colpe specifiche. Sarebbe un profilo idoneo per il Milan".

Rumors anche su Gasperini e Giampaolo. Qual è il suo preferito?

"Sicuramente Gasperini è il nome più in voga, potrebbe essere il colpo del momento. Ma io non credo vada via dall’Atalanta. Dipende dalla Champions: se dovesse andarci l’Atalanta per lui sarebbe dura rinunciare. Comunque sono tre profili idonei, la preferenza la darei a Gasperini perché è quello del momento".

Il Milan non ha nessuna possibilità di arrivare a Conte? È un affare Juve-Inter?

"Io credo che andrà all’Inter. Secondo me, la Juve non ha mai pensato a Conte".

Lei ha più volte speso parole d’elogio per Saint-Maximin, crede possa arrivare al Milan e far bene in questa squadra?

"Non so se può arrivare, perché il Milan ha abbandonato la trattativa per un periodo. A me piace molto, anche se deve migliorare in termini di gol. Però è un giocatore che salta l’uomo e ha gamba, è davvero forte. Come valutazione siamo tra i 20 e i 30 milioni".