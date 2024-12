esclusiva mn Parolo: "L'atmosfera contro il Genoa chiederà al Milan una vittoria. Per il quarto posto è ancora in gioco"

Marco Parolo, ex calciatore di Lazio e Parma, fra le altre, oggi opinionista sportivo, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it per parlare del momento che sta attraversando il Milan di Paulo Fonseca, che domenica festerggerà i 125 anni di storia davanti al suo pubblico in occasione della sfida contro il Genoa.

Il Milan affronterà il Genoa dopo la battura d'arresto di Genoa: come ti aspetti la squadra possa affrontare la partita?

"Innanzitutto ci sarà anche la festa dei 125 anni, quindi penso che l'atmosfera chiederà una vittoria al Milan. La partita è importante e penso che il Milan abbia la forza e la qualità per fare una partita aggressiva e far sua la gara. Mi aspetto una partita sulla falsa riga di quella con l'Empoli dove la qualità del Milan dovrebbe avere la meglio".

Cosa è mancato al Milan in quel di Bergamo?

"È mancata un po' la convizione generale. L'uscita di Pulisic ha cambiato un po' di meccanismi offensivi che nel primo tempo avevano messo in difficoltà l'Atalanta in alcuni movimenti. Loftus-Cheek ha ragionato ed è entrato bene, però era un po' più legato da se stesso. Pulisic li faceva un po' più da squadra, e quindi questo va a cambiare anche alcuni modi di attaccare. L'Atalanta è cresciuta, il Milan è rimasto sempre tanto schiacciato dietro, e la gara stava andando verso un pareggio ma delle due che l'ha voluta vincere di più è stata l'Atalanta. Il Milan non ha dimostrato di voler vincere questa partita come la squadra di Gasperini".

Cammino in campionato del Milan, un tuo punto di vista in merito?

"Sicuramente per le prime 4 il Milan è lì. Per lo scudetto ha bisogno di fare un filotto di partite e non fare più battute d'arresto perché oramai forse si è già giocata tutti i jolly prima della partita contro l'Atalanta e la sconfitta ha portato ad una distanza dal primo posto. E davanti comunque ci sono tante squadra, di valore. La vedo molto difficile per il primo posto, mentre per il quarto è ancora in gioco".

Cosa manca a questo Milan?

"Manca una continuità di lavoro. È vero che Fonseca sta cercando di portare un modo di gioco. C'è magari qualche cambio, la possibilità di variare l'assetto a partita in corsa. Non stanno rendendo quelle che potrebbero essere le seconde linee, quindi provare a trovare il modo di accenderle e portarle a un livello che possa fare la differenza in questa Serie A".