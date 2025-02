esclusiva mn Raimondi: "Gimenez ottimo affare, da troppo tempo mancava un attaccante così al Milan. Felix? La sua permanenza dipenderà da diversi fattori"

In vista di Feyenoord-Milan di questa sera, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Claudio Raimondi, giornalista di Mediaset. Ecco le su parole su Santiago Gimenez, Joao Felix e Sergio Conceiçao:

Che voto dai all'operazione Gimenez?

"8 pieno. Ha già fatto vedere le sue doti. Prima della Coppa Italia, Moncada ha detto che lo seguivano dal Cruz Azul, quindi da tanti. E' ancora giovane, è stato un investimento relativamente basso, c'è un ottimo rapporto qualità-prezzo perchè oggi trovare un attaccante così a 35 milioni di euro bonus inclusi non è semplice. Sono andato a vedere che nella fase campionato della Champions League ha segnato 5 gol in 5 partite, segnando anche a Manchester City e Bayern Monaco. Quindi non stiamo parlando del campionato olandese, ma della Champions".

Al Milan mancava da anni di un giocatore così...

"Sì da troppo tempo. Ci sono stati diversi fallimenti di gente come Higuain e Piatek. credo sia stato un investimento anticipato. Il Milan segnava troppo poco con i suoi attaccanti. Serviva un intervento e il Milan ha deciso di anticiparlo a gennaio".

I tifosi milanisti sono già pazzi di Joao Felix. Come farà il Milan a trattenerlo visto che non c'è l'opzione di riscatto nell'accordo con il Chelsea?

"Dipenderà da tanti fattori. In primis dipenderà da come andrà a finire la stagione del Milan, se andrà o meno in Champions League perchè lui vuole club di livello che partecipano alla Champions. Poi se Maresca dovesse rimanere sulla panchina del Chelsea, sarebbe un incentivo per il giocatore a restare in rossonero. Il terzo punto è il costo: in estate il suo valore a bilancio sarà di circa 40 milioni di euro, a questa cifra, raggiungibile con i bonus, è un'operazione possibile. M sembra stia nascendo un Milan sempre più portoghese con lui, Conceiçao e Leao. Questa cosa potrebbe essere importante per Joao Felix".

Conceiçao verrà confermato?

"Ha avuto il merito di riattivare il Milan con la Supercoppa. Ora stiamo iniziando a vedere qualcosa del suo gioco. Gli alibi sono finiti, ha tutto per fare vedere il suo calcio e quindi per la conferma, oltre ai risultati, il club vuole vedere anche il suo gioco e la continuità. Vedremo se contro il Feyenoord schiererà dall'inizio i 'Fantastici 4' in avanti".

Intervista di Antonio Vitiello