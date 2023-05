ESCLUSIVA MN - Sabadini: "La rosa del Milan non è stata costruita bene. CDK? Non ricordo una sua prestazione positiva"

MilanNews.it

In merito alla sconfitta contro lo Spezia e al crisi in casa rossonera, la redazione di MilanNews.It ha intervistato in esclusiva Giuseppe Sabadini, difensore del Diavolo tra il 1971 e il 1976.

Cosa sta succedendo al Milan?

“Me lo chiedo pure io. Secondo me non è stata costruita bene la rosa. I giocatori non hanno ricambi e sono visibilmente stanchi”.

Intravede colpe concrete anche da parte di Pioli?

"Ci sono colpe anche sue, perché a gennaio - con il cambio di modulo - ha mandato in confusione tanti calciatori”.

A suo giudizio c’è qualche calciatore “di troppo” nell’attuale Milan?

“Io non ho compreso l’acquisto di De Ketelaere. Non so se è un problema di ambientamento, ma non è riuscito a dimostrare nulla. Non ricordo una sua prestazione positiva. In più Origi non lo avrei mai preso: era la riserva di Firmino al Liverpool. Inoltre mi chiedo a cosa serva Rebic: quando entra, commette solo falli”.

Il Milan ha speranze in ottica ritorno semifinale contro l’Inter?

“Io non sono ottimista, perché vedo l’Inter più forte. Se il Milan è quello di ieri, è dura. Se però recuperasse Leao, ci sarebbero delle chance”.

Può essere che sulla sconfitta di ieri abbia inciso la concentrazione in vista del derby di ritorno?

“Assolutamente no. Anche ieri era una partita decisiva. Il Milan rischia di non qualificarsi in Champions la prossima stagione. La faccenda è seria. Io ho sempre creduto poco al pensare a una partita prima di un’altra. Quando giocavo io, non era mai così”.

Ibra è ancora considerabile un calciatore?

“Forse con la testa sì, ma il fisico ormai non risponde più. Il Milan lo ha aspettato a lungo, poi si è rifatto di nuovo male. Così non si può andare avanti. Bisogna prendere una decisione definitiva”.