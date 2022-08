ESCLUSIVA MN - Seko Fofana: "Il Milan mi piace, grande squadra. Potevano prendermi nel 2020"

Fonte: intervista di Alessandro Schiavone

Tra gli obiettivi di mercato del Milan per quest'estate, specie dopo l'addio di Kessie, c'è quello di un nuovo centrocampista da regalare a mister Pioli. I nomi sondati e seguiti sono tanti, tra cui quello di Seko Fofana, centrocampista ex Udinese e oggi al Lens. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva l'ivoriano, soffermandosi in particolar modo sul suo futuro. Queste le sue dichiarazioni ai nostri microfoni:

Ciao Seko, ti piacerebbe andare al Milan? Piaci molto alla dirigenza.

"(ride, ndr) Il mio amico Mike Maignan gioca nel Milan. I rossoneri sono una grande squadra che ha appena vinto lo Scudetto. Il Milan mi piace ma oggi sono a Lens, dove sono contento. Non do molta retta alle voci di mercato per il momento".

Ma se si dovesse passare dalle parole ai fatti sarebbe difficile dire per lei dire di no al Milan?

"Maldini se mi vuole deve parlare con la società, non decido io. Il Milan poteva prendermi nel 2020 prima che venissi qui poi non se ne fece nulla. Ripeto, io qui sto bene, ho una bella vita a Lens e dopo tanti anni in Italia mi godo il mio paese. Vediamo quello che succederà".

Cosa pensi del progetto del Milan? Le piacerebbe essere il leader di un gruppo giovane?

"Il Milan ha una grande squadra. Parlo sempre con il mio amico Mike Maignan che mi conferma che il Milan ha grandi obiettivi per il futuro. Hanno tanti giocatori esperti come Zlatan e Giroud e ora dovranno confermarsi. Spero che facciano bene".