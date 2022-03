ESCLUSIVA MN - Sella: “Milan, Giroud ti fa giocare meglio. Ibra? Può essere l’arma in più per vincere lo scudetto”

Fonte: Intervista di Peppe Gallozzi

MilanNews.it

© foto di ALBERTO LINGRIA

L’ex calciatore, oggi allenatore, Ezio Sella ha parlato ai microfoni di MilanNews.it raccontando l’attualità rossonera dopo la vittoria di Napoli e in vista di Milan-Empoli di sabato 12 marzo alle 20.45 a San Siro. Ecco le sue parole:

Sella, il Milan ha dato un’accelerata decisiva nella corsa Scudetto?

“No, parlare di scontro decisivo è improprio ma sicuramente in termini di consapevolezza vincere al San Paolo è fondamentale. Tra l’altro la vittoria è arrivata dopo una grande gara giocata dal Milan al cospetto di un avversario forte e temibile”.

Ritiene che Pioli sia cresciuto anche tatticamente in questi anni rossoneri?

“Pioli è sempre stato un allenatore tatticamente intelligente. Ora ha trovato una quadra incredibile raccogliendo il meglio dai suoi giocatori”.

C’è un reparto che l’ha sorpresa in modo particolare?

“Il centrocampo che, dopo l’Inter, è il migliore d’Italia. Quando puoi vantare elementi come Kessiè, Tonali e Bennacer hai poco da invidiare alle altre”.

L’Inter, tuttavia, lo ritiene ancora più forte...

“Forse qualcosina in più la formazione di mister Inzaghi la possiede al momento. In ogni caso vedo i rossoneri molto più aggressivi rispetto all’anno scorso e con un bagaglio d’esperienza in più”.

Si aspettava un Giroud così decisivo nelle partite che contano?

“Per le caratteristiche che ha, Giroud non segna molti gol ma determina tante partite delicate. E’ un attaccante scaltro, favorisce gli inserimenti dei compagni e fa giocare bene le squadre. Il suo innesto è stato azzeccato”.

E adesso c’è un Ibrahimovic in più...

“Ibra può essere l’arma in più di questo Milan per vincere lo Scudetto”.