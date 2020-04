ESCLUSIVA MN - Strömberg: "Ibra in Svezia sta seguendo le regole. Il futuro? Nulla è impossibile ma con Rangnick..."

Therese Strömberg, giornalista svedese di SportExpressen, è stata intervistata in esclusiva da MilanNews.it per parlare di Zlatan Ibrahimovic, tornato ad allenarsi con l'Hannarby, club del quale è proprietario. E' stata anche l'occasione per fare il punto sul futuro dell'attaccante trentottenne, dopo essere stato in grado di fare ancora la differenza in Serie A.

Ibrahimovic si sta allenando con l'Hannarby, qui in Italia i giocatori sono in quarantena e non possono allenarsi insieme con il pallone. In Svezia com'è l'attuale situazione?

"E' qui da un mese ormai e sta seguendo le regole che ci sono in Svezia, sarebbe strano se non lo facesse. L'Hammarby questa settimana ha organizzato delle sessioni di allenamento non obbligatorie, il fatto che possa lavorare con una squadra credo sia un'ottima cosa sia per lui che per il Milan, almeno fino a che i club potranno allenarsi collettivamente qui in Svezia".

Zlatan, a 38 anni, è riuscito a fare ancora la differenza in Serie A. Prima del suo ritorno al Milan si aspettava potesse offrire un contributo simile?

"Mi aspettavo potesse fare la differenza, sì. Non credevo avrebbe firmato un contratto in uno dei migliori campionati in Europa se non pensasse di poter essere ancora decisivo. Tuttavia sono un po' sorpresa dal fatto che sia ancora in grado di dominare le gare, ad esempio come accaduto nel derby contro l'Inter".

Nessuno ancora sa con certezza se Ibra resterà o lascerà il Milan alla fine della stagione. Si è fatta un'idea sul suo possibile futuro? Potrebbe restare, anche se Maldini dovesse dire addio come Boban?

"Direi che l'addio di Boban e la possibile uscita di Maldini hanno ridotto le chance di una sua possibile permanenza, ma non credo sia impossibile. Tutto dipenderà se il Milan riuscirà a convincerlo sulla serietà del progetto, inoltre dipenderà anche da chi sarà il nuovo allenatore. Per esempio credo che Ralf Ragnick, se dovesse arrivare, preferirebbe avere altri tipi di giocatori".