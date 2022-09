ESCLUSIVA MN - Zavaglia: “Il Milan farà di tutto per tenere Leao, ma anche il ragazzo dovrà fare un passo verso il club. CDK? Operazione importante”

Fonte: Intervista di Peppe Gallozzi

MilanNews.it

Il noto agente sportivo Franco Zavaglia ha risposto ai microfoni di MilanNews.it per fare il punto sull’attualità rossonera sfruttando la pausa dei campionati in concomitanza con gli impegni delle Nazionali. Queste le sue parole:

Zavaglia, il Milan ne esce ridimensionato dalla sconfitta con il Napoli?

“Dico di no nella maniera più assoluta. Aveva davanti un’ottima squadra e soprattutto non ha potuto beneficiare di Leao che per i rossoneri è determinante”.

A proposito di Leao, sarà difficile trattenerlo?

“Dipende da ciò che vorrà fare il Milan. Io penso che la società rossonera farà di tutto per trattenere quello che ad oggi è il suo giocatore con maggior talento. Poi le offerte faranno la differenza…”

Le richieste del portoghese non potrebbero rischiare di uscire da quelli che sono i parametri del Milan?

“I parametri del Milan sono giusti anche in considerazione del fatto che la proprietà è solida. Poi, con un discorso più ampio, il calcio italiano non riesce a competere dinanzi allo strapotere di altre realtà europee ma la cosa fondamentale resta la volontà del giocatore. Una buona offerta ingolosisce ma occhio a ciò che è successo con Lukaku che dopo essere andato via dall’Inter è voluto rientrare. Serve un movimento da parte di entrambi, perdere Leao a parametro zero non sarebbe giusto ma anche il giocatore deve fare un passo verso il club”.

L’operazione De Ketelaere come la giudica?

“Molto importante e molto interessante”

A questo ragazzo cosa manca per imporsi?

“Si sta ambientando. Io penso che debba crescere anche fisicamente, in termini di muscolatura, e poi impatterà in modo giusto sulla Serie A”.