Festa dei Lavoratori onorata dal Milan che fa (ottimamente) il suo lavoro. Così, si punta in altissimo

Nel giorno della Festa dei Lavoratori il Milan fa perfettamente il suo lavoro e conquista la prima di quattro importantissime finali con vista sullo Scudetto. Decisivo, per battere una coriacea Fiorentina, il gol di Leao all’82esimo che ha fatto esplodere un San Siro stratosferico.

Prestazione buona

La partita è stata equilibrata, soprattutto nel primo tempo, con una Fiorentina abile nel giocare il pallone con calma e a eludere la pressione non perfetta dei rossoneri. Nonostante ciò, la squadra di Pioli è riuscita a creare diverse occasioni da gol, peccando di imprecisione davanti ad un Terracciano più volte graziato da Giroud, Leao e Theo Hernandez. Poi il gol liberazione - meritato - di Leao per una vittoria - meritata - pesantissima.

Sempre il destino nelle mani

A prescindere dai risultati dell’Inter, infatti, il Milan continua a tenere in mano le proprie sorti. Come ha sottolineato Pioli in conferenza stampa, la squadra ha dimostrato oggi di essere cresciuta nella capacità di gestire la frenesia dei finali di partita in equilibrio. È con questo livello di attenzione che si vincono le partite. È con questa mentalità che si può puntare allo Scudetto.