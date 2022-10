Fiducia a De Ketelaere o cambiare il trequartista? Il dubbio di Pioli verso la Juventus

MilanNews.it

Dopo la disfatta di Londra, il Milan deve dimenticare subito la serata no contro il Chelsea e concentrarsi sul prossimo match di campionato contro la Juventus in programma sabato alle 18 a San Siro. Tra i giocatori che hanno ricevuto più critiche dopo la sconfitta a Stamford Bridge c'è sicuramente Charles De Ketelaere, apparso ancora ben lontano dal giocatore che aveva fatto grandi cose al Bruges nella scorsa stagione.

BRUTTA PRESTAZIONE - Ieri c'erano grandi aspettative e invece il belga ha probabilmente offerto la peggiore prestazione da quando veste la maglia del Milan. Stefano Pioli gli sta dando tanta fiducia in questo avvio di stagione e lo ha messo titolare in 7 partite su 11 giocate finora tra Serie A e Champions League. Il tecnico rossonero lo confermerà dal primo minuto anche sabato contro la Juventus? E' questo uno dei dubbi su cui l'allenatore milanista sta riflettendo a Milanello.

COSA FARÀ PIOLI? - De Ketelaere avrà certamente grande voglia di riscatto dopo la deludente prestazione di Londra e per questo potrebbe avere una spinta in più per fare bene. "Punirlo" con una panchina dopo una pessima partita potrebbe poi abbatterlo a livello psicologico. Allo stesso tempo, però, il belga sta faticando troppo e per questo potrebbe servire un cambio in quella zona di campo per dare nuova vivacità alla trequarti rossonera. Iniziare il match contro la Juventus dalla panchina potrebbe servirgli anche per sentire meno pressione e magari entrare in campo nella ripresa più sereno. Cosa deciderà di fare mister Pioli?