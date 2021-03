Finalmente Bennacer: con lo United l'algerino deve ritrovare fiducia per il finale di stagione

In una stagione entusiasmante e positiva il Milan e i suoi tifosi, regolarmente, hanno alternato l’entusiasmo del campo allo sconforto dell’infermeria. Tra l’emergenza Coronavirus, i tantissimi impegni e una buona dose di sfortuna i rossoneri hanno registrato tantissime assenze: alcune di queste sono stati singoli episodi mentre per altri calciatori è stato un calvario di tappe sfortunate. Di quest’ultimo gruppo, in particolare, fa parte Ismael Bennacer che ha saltato, sin qui, ben 16 partite. L’algerino, diventato un perno della spina dorsale rossonera, è stata una assenza dura da digerire e i dati lo confermano. Ora che il suo rientro è più vicino, Pioli e il Milan possono ritrovare una risorsa importante per la conclusione del campionato.

RITROVARE LA FIDUCIA - Per un Milan seduto sull’altalena delle emozioni la gioia dei successi o dei recuperi di giocatori importanti bilanciano lo sconforto di sconfitte o assenze. In questo senso, in vista della gara con lo United, il rientro di Ibrahimovic e Bennacer riporta fiducia alla squadra di Pioli. La stessa fiducia che ora il classe 97’ deve ritrovare nelle sue capacità e sul terreno di gioco. I tanti infortuni muscolari e la lunga assenza dal campo, infatti, ha inevitabilmente sfiduciato l’algerino e il cambio di umore può essere ritrovato solo con una grande prestazione. Lo United e un teatro importante come l’Europa League, in questo senso, possono essere gli scenari giusti sia per lui che per il Milan.

FINALMENTE BENNACER - Al di là degli ultimi mesi, caratterizzati da infortuni e da ricadute, che non lo hanno visto protagonista sugli stessi livelli della prima parte di stagione, l’importanza di Bennacer negli schemi rossoneri è chiara e evidente. A conferma di questa realtà arrivano anche gli inopinabili dati che recitano che la presenza o l’assenza del 4 rossonero determina anche la percentuale dei successi del Milan. Quando la squadra di Pioli ha potuto contare sull'algerino ha vinto il 65% delle partite mentre senza di lui il dato si abbassa al 57%. La media punti con l'algerino, in questo senso, è di 2.2 a partita mentre senza Bennacer si abbassa a 1.4 punti. Al di là dell’importanza dei numeri, il ruolo di Bennacer all’interno delle manovre offensive rossonere è chiaro e esalta gli altri compagni di reparto. La sua presenza dal 1’ è ancora in dubbio ma di certo contro il Manchester il suo contributo, da titolare o da subentrato, sarà una risorsa importante per il Milan di Pioli.