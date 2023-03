Florenzi: "Dopo l'infortunio volevo mollare tutto. Ora abbiamo ripreso a pensare come l'anno scorso. Sul 'Riscattami Paolooo...'"

MilanNews.it

Intervistato da Carlo Pellegatti per StarCasinòSport, Alessandro Florenzi, terzino del Milan, ha risposto così alle seguenti domande:

Cosa ti è rimasto dentro dell'andata tra Milan e Tottenham?

"Con il Tottenham sicuramente i ragazzi hanno fatto una prestazione importante, una prestazione che serviva a tutto il gruppo in questo momento. Abbiamo passato dei momenti non facili tutti insieme, anche io l'ho sentito da fuori molto non potendo aiutare dal di dentro, ho cercato di dare quel che potevo dare. La squadra ha fatto una partita sontuosa, tra poco ci sarà il ritorno e dobbiamo dare tutto noi stessi per continuare questo sogno“.

È mancato più a te il Milan o Florenzi al Milan?

"Un po' tutt'e due... La gioia di vedere negli occhi dei ragazzi, che mi hanno dato tanta forza, mi è mancata... Mi è mancato tutto il mondo Milan e spero che anche io sia mancato a loro".

Che tipo di infortunio hai avuto?

“Non è lo stesso infortunio, ma uno muscolare diverso dagli altri che ho avuto: è traumatico. È un infortunio che difficilmente si vede in questo sport. Sono cose che accadono. Le prime settimane non sono state facili; per fortuna ho avuto la mia famiglia dietro che mi ha aiutato".

Eri sconfortato?

"Ero di più che sconfortato. Non lo nego: i sono stati alcuni frangenti in cui volevo mollare tutto. Mi sono chiuso nella cosa più importante che ho è che la mia famiglia e mi hanno aiutato ad uscire da questo loop mentale che avevo... Mi è bastato vedere il pallone e mi è tornata la voglia".

Il Milan sta lottando per il secondo posto...

“Eravamo partiti per vincere lo Scudetto, era un obiettivo molto chiaro come in tanti abbiamo detto e proclamato. Poi, ci sono gli avversari... Se il Napoli dovesse continuare questa sua striscia saremo i primi a far loro i complimenti. Ora l'obiettivo è la qualificazione alla prossima Champions League. Faremo di tutto per rivivere serate come quella con il Tottenham. Stiamo cercando di fare di tutto per non avere rimpianti a fine stagione”.

Cosa è successo a gennaio?

"Un mese un po' così, non siamo riusciti a trovare la giusta motivazione per fare meglio. Si sono dette altre cose che ci hanno fatto ridere in spogliatoio; hanno tirato fuori cose che... Hanno avuto anche tanta fantasia, fa veramente molto sorridere; anche noi ci siamo fatti una serata sopra e siamo andati avanti".

Ti aspettavi un Napoli così forte?

"Aveva già fatto molto bene l'anno scorso. Io ho tanta stima di Spalletti e secondo me parte tutto da lui. Ho un ricordo positivo di lui. Ho tanta stima per l’uomo e per l’allenatore. Il segreto del Napoli sta nell’avere un mister capace di far esprimere i giocatori a pieno”.

Quando ti hanno detto che potevi andare al Milan che sensazioni hai avuto?

"Ero fuori rosa alla Roma e il Milan mi ha cercato più di tutte. Avendo un grande trascorso con Massara, che mi aveva cercato anche un anno e mezzo prima che andassi al Valencia quando ero ormai in aeroporto, ma avevo preso un impegno, ho detto che quando doveva essere sarà. Valencia mi ha dato tantissimo. Poi il PSG mi ha cambiato, grande spogliatoio con grandi campioni".

Che stagione è stata quella passata?