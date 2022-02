Florenzi e un futuro che sembra già scritto. Con lui Pioli ha un titolare in più

Le prime settimane di Alessandro Florenzi non sono state semplici a causa di un fastidio al ginocchio che lo tormentava da tempo. Insieme allo staff medico milanista, il giocatore ha deciso quindi di operarsi e finalmente da novembre in poi si è rivisto l'esterno che aveva fatto bene sia alla Roma che al PSG, oltre che in Nazionale.

TRE TITOLARI - Con lui, Stefano Pioli ha trovato certamente un titolare in più: non ha fatto per esempio rimpiangere Calabria a destra quando Davide è dovuto restare ai box per un problema muscolare al polpaccio, così come domenica scorsa ha fatto bene anche da terzino sinistro vista l'assenza per squalifica di Theo Hernandez. Con tre esterni così, il tecnico rossonero può stare certamente tranquillo fino a fine stagione e non solo.

RISCATTO - Arrivato in prestito con diritto di riscatto la scorsa estate, Florenzi sta convincendo tutti in via Aldo Rossi dove si sta già programmando la sua acquisizione a titolo definitivo. La cifra stabilita per il riscatto è di 4,5 milioni di euro, ma non è escluso che nei prossimi mesi i dirigenti del Diavolo provino ad ottenere uno sconto dalla Roma, che non ha nessuna intenzione di riprendere il giocatore. Nel frattempo, Florenzi deve pensare solo al campo, per il suo futuro, che sembra essere comunque già scritto, c'è tempo.