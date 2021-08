FOCUS - Florenzi e i 7 ruoli: ecco dove potrebbe giocare nel Milan

Ci siamo quasi: gli aggiornamenti delle ultime ore riportano il Milan ad un passo dall'acquisto di Alessandro Florenzi, campione d'Europa con la Nazionale ad Euro2020 in esubero alla Roma e pronto, all'età di 30 anni, ad una nuova esperienza italiana con uno dei club più titolati al mondo.

I SETTE RUOLI - In rossonero potrebbe, dunque, arrivare presto un giocatore esperto e duttile, capace di incarnare i valori della squadra in cui gioca mostrandoli con la genuinità e la determinazione di cui il campo e l'extra campo sono stati sempre testimoni. In carriera, infatti, Florenzi si è sempre adattato con grandissima disponibilità e spirito di sacrificio alle richieste dei suoi allenatori, giocando, sia alla Roma che al Valencia che al PSG che in Nazionale, in diversi ruoli. Nel dettaglio, Florenzi ha giocato 165 partite da terzino destro, 40 partite da ala destra, 2 da terzino sinistro (tra cui i supplementari della finale di Euro2020), 8 da trequartista puro (tutte nella stagione 2012-2013), 18 da ala sinistra, 24 da mezzala destra e 28 da centrocampista. Per tutti un denominatore comune: affidabilità.

DOVE POTREBBE GIOCARE NEL MILAN - Tale duttilità e tale affidabilità potrebbero, dunque, fare perfettamente al caso di Stefano Pioli. Il Milan, oltre ad aver bisogno dell'esperienza di un giocatore di 30 anni che ha già calcato tante volte i palcoscenici più importanti del calcio mondiale, farebbe tesoro della capacità di adattamento di Florenzi sia come terzino destro che come esterno offensivo. Con Calabria potrebbe alternarsi nei quattro di difesa, componendo una catena di altissimo livello pronta al dualismo anche in Nazionale: i due si accomunano per qualità di corsa e di cross, senso dell'anticipo e buona capacità di costruzione. Nei tre dietro la punta, invece, l'ormai ex Roma potrebbe giocarsi il posto con Saelemaekers, spingendo quest'ultimo, magari, a dare di più sotto il piano realizzativo: per Florenzi, infatti, sono 27 i goal realizzati in carriera, di cui 2 nell'ultima stagione con il PSG. Questi, dunque, i due ruoli principali e quelli per cui il Milan sta tentando di acquistarlo, ma poi il campo ci ha insegnato che dove lo metti metti Florenzi fa bene. Per la gioia - eventuale - di Stefano Pioli e del Milan.