FOCUS MN - Chi è Evan N'Dicka: vecchio pallino che il Milan cerca di "scippare" alla Roma

Anche in questa offseason il Milan sembra orientato ad acquistare un difensore centrale. Il nuovo team mercato capitanato da Furlani e a cui lavoreranno in concerto sia Moncada che Pioli, si starebbe muovendo con decisione verso un centrale difensivo che già l'anno scorso era stato cercato dal club rossonero e che potrebbe rimpolpare un reparto che mette già a disposizione gente come Tomori, Thiaw, Kalulu, Kjaer e Gabbia.

TRA FRANCIA E GERMANIA - Il nome è quello di Evan N’Dicka, difensore in uscita a parametro zero dall’Eintracht Francoforte in cui ha giocato le ultime 5 stagioni. Il calciatore ha deciso recentemente di giocare per la Costa d'Avorio ma ha il passaporto francese, essendo nato il 20 agosto 1999 a Parigi. Dopo la trafila compiuta nelle giovanili e due stagioni trascorse in Ligue 2 con l’Auxerre, nell’estate 2018 il classe ’99 venne prelevato dall’Eintracht Francoforte. Proprio in Germania N’Dicka ha l’opportunità di crescere ed imporsi come uno dei pilastri della propria squadra, con cui nel giro di cinque anni riesce quasi a toccare le 150 presenze e vincere anche un’Europa League giocando da titolare la finale disputata un anno fa contro i Rangers Glasgow.

CENTRALE MANCINO - N’Dicka ha tutte le caratteristiche che possono fare al caso del Milan e ovviamente di Stefano Pioli. Parliamo infatti di un forte centrale alto più di un metro e novanta, forte fisicamente e abile nel gioco aereo. Un altro punto a suo vantaggio è il fatto di essere mancino, oltre che essere impiegabile all’occorrenza anche come terzino. Sebbene in Germania abbia giocato principalmente in uno schema a tre, il centrale non dovrebbe avere grosse difficoltà ad adattarsi al 4-2-3-1 milanista. Ad ogni modo, potrebbe essere anche pronto qualora Pioli decidesse di ritentare la soluzione della difesa a tre.

A ZERO E SFIDA ALLA ROMA - N'Dicka, come detto, saluterà ufficialmente l'Eintracht a partire dal prossimo 1° luglio quando il suo contratto con i tedeschi sarà scaduto. Per assicurarsi le prestazioni del giocatore a zero la Roma si è mossa con largo anticipo quest'anno e si è portata già avanti nelle trattative con il giocatore. La Gazzetta dello Sport avrebbe sottolineato che i giallorossi sono pronti a offrire un quadriennale dal valore di 2.5 milioni. Il Milan, però, sarebbe tornato alla carica nelle ultime ore e starebbe tentando lo scippo dell'ultimo secondo: per farlo è necessario portare sul tavolo del franco-ivoriano un'offerta migliore di quella della Roma, il che presuppone la promessa di un posto tra i titolari.