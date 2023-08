FOCUS MN - Chi è Marco Pellegrino, il difensore italoargentino che piace al Milan

vedi letture

Continua il casting da parte della società rossonera per il difensore centrale. Dopo l'uscita di Gabbia, passato in prestito al Villareal, e i dubbi sulla costanza di Thiaw, Tomori e Kalulu, oltre a quella fisica di Simon Kjaer, il Milan ha segnato sul taccuino 3-4 nomi per il ruolo di difensore centrale. Tra questi c'è quello di Marco Pellegrino, classe 2002 del Platense. Il giocatore, dal piede mancino, caratteristica che manca alla difesa rossonera, ha il contratto in scadenza nel 2024.

Un difensore che un mese fa ha compiuto 21 anni, prodotto del settore giovanile del Platense, club con il quale ha esordito nei professionisti e con il futuro dalla sua parte. Il giocatore si è messo in mostra nel campionato argentino, come detto con la maglia del Platense, mostrando le sue qualità difensive. Questa stagione è sicuramente quella della primissima esplosione: 17 presenze in campionato e un gol, segnato nell'ultima giornata contro il Gimnasia La Plata.

Caratteristiche

Il centrale mancino classe 2002 si è fatto notare soprattutto in questa stagione, nonostante non sia stato uno dei nomi copertina del campionato argentino. Grazie alla collaborazione di Giacomo Cobianchi, speaker nel podcast di Mola Italia con 'Potrero', possiamo capire che tipo di giocatore sia Marco Pellegrino. La caratteristiche sono quelle di un difensore puro: grintoso, tignoso, deciso (a volte un po’ troppo rude), difficile da superare e dotato di buona velocità quindi bravo in eventuali recuperi. Bravo di testa, sia per duelli aerei difensivi che offensivamente. Anche tecnicamente il giocatore non è male: ha un buon piede, poco utilizzato però a causa del medio-basso livello della squadra, arrivata 17esima (su 28 squadre).