FOCUS MN - Chi è Romain Faivre, il profilo di qualità che il Milan osserva per la trequarti

Tra occasioni, certezze e futuro, il Milan ha messo sulla propria lista dei giocatori utili per rinforzare la rosa un nome nuovo: Romain Faivre. Dopo la cessione in prestito di Hauge all'Eintracht e l'addio di Calhanoglu a parametro zero, il Milan si è subito coperto con il rinnovo del prestito, questa volta bienalle con possibilità di riscatto e contro riscatto a favore del Real Madrid, di Brahim Diaz. Ma la società rossonera vuole aumentare la qualità sulla trequarti, ecco perchè Maldini e Massara hanno sondato il terreno per Faivre, esterno classe '98 del Brest.

LA CARRIERA - Nato nel centro-nord della Francia, ad Asnières-sur-Seine, Romain Faivre è cresciuto nel settore giovanile del Tours. Nella stagione 2017/2018, il classe '98 passa al Monaco B. Nella stagione successiva arriva l'esordio tra i professionisti e collezionando quattro presenze con la prima squadra del Monaco, totalizzando 341 minuti e un assist in Coupe de la Ligue. La sua avventura al Monaco, però, termina nella stagione 2021/2021 con il passaggio a titolo definito al Brest. Con il nuovo club colleziona, alla prima stagione da titolarissimo, 37 presenze stagionali (36 in Ligue 1 e 1 in Coupe de la Ligue), siglando 6 gol e 5 assist. In questa nuova annata ha già esordito in campionato: in 3 partite ha già servito 2 assist ai propri compagni.

QUALITA' - Il Milan è alla ricerca di uomo che possa creare superiorità numerica con qualità e intraprendenza. Ecco perché sul taccuino di Maldini e Massara è presento il nome di Romain Faivre. Il classe '98, nel corso degli anni, ha migliorato le proprie caratteristiche principali, come il dribbling e il controllo palla. Il giocatore è dotato di ottime doti offensive e, grazie alla sua incredibile qualità e intelligenza tattica, può giocare in più ruoli del centrocampo: da mezzala a esterno, passando anche per la trequarti del campo.