FOCUS MN - Chi è Sergino Dest: un terzino alla Milan per il Milan

Come un fulmine a ciel sereno, e complice lo sfortunato infortunio di Alessandro Florenzi, il Milan ha chiuso in poche ore per il prestito con diritto di riscatto di Sergino Dest dal Barcellona. Il terzino americano, con madre olandese, sarà un giocatore rossonero per tutta questa stagione e sfrutterà l'occasione per rilanciarsi dopo che in Catalogna il suo processo di crescita ha subito un rallentamento. Il Milan può essere la scelta giusta, sia come ambiente che come progetto tecnico.

Il percorso

Dest, classe 2000, è nato ad Almere (Olanda) da madre orange e padre statunitense, ed è uno dei tanti prodotti del fiorentissimo settore giovanile dell'Ajax. I lancieri lo avevano prelevato a soli 12 anni dal vivaio della sua città natìa, l'Almere City. Con il club di Amsterdam Sergino ha intrapreso tutta la trafila e si è fatto notare come uno dei migliori prospetti, fino a guadagnarsi un posto in prima squadra in pianta stabile nella stagione 2019/2020 che, di fatto, è stata poi l'unica giocata tra i professionisti con l'Ajax. In Olanda, tra Eredivisie, Champions e altre competizioni, Dest ha disputato 38 gare condite da 2 gol e ben 6 assist. Le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione dei grandi club tra cui il Barcellona che lo ha acquistato nell'estate del 2020 per la cifra di 21 milioni di euro, a vent'anni. Con i blaugrana ha avuto una prima stagione accettabile con addirittura 3 reti segnate. Nella scorsa annata invece, Dest non è riuscito a trovare la continuità, complici alcuni problemi fisici: dal covid a un paio di fastidi muscolari. Dest è anche nel giro della nazionale americana con cui ha già disputato 17 gare, condite da 2 gol e 2 assist.

Caratteristiche tecniche

Dest nasce e gioca principalmente come terzino destro, motivo per il quale è stato opzionato dal Milan dopo lo stop di Alessandro Florenzi, infortunatosi nel match contro il Sassuolo. L'americano, specialmente in Spagna nelle ultime due stagioni, è stato impiegato anche a sinistra o addirittura sempre sulla fascia in posizione più avanzata, caratteristica che potrebbe essere sfruttata anche da Pioli, una volta che avrà conosciuto meglio il giocatore. Un terzino di assoluta spinta, votato più all'attacco che alla difesa e che possiede un bagaglio tecnico molto importante. In fase di spinta può essere l'uomo in più, un po' come lo è spesso Theo Hernandez, grazie alle sue frequenti sovrapposizioni e la predisposizione al cross. Un suo difetto può essere sicuramente una stazza non particolarmente elevata (1.75 metri) che lo rende poco efficace nei duelli aerei. Questo però può essere compensato con la rapidità e l'agilità.

Nel Milan

Conoscendo Pioli e la sua passione per giocatori duttili, non sarà difficile per Sergino Dest, se manterrà un buono stato di forma, entrare nelle grazie dell'allenatore e contribuire in positivo al gioco del Milan. Viste le caratteristiche tecniche, il laterale in arrivo dal Barca sembra sposarsi alla perfezione con il gioco dei Campioni d'Italia. Giocatore tecnico, veloce e votato all'attacco. Terzino che spinge e che spesso e volentieri si inserisce. Inoltre, essendo molto bravo a crossare, potrà risultare un'arma pericolosa anche in questo senso. Anche la possibilità di poterlo impiegare sia a destra che sinistra, come Florenzi, è un punto a suo favore: senza dimenticare che Pioli potrebbe decidere di sfruttarlo anche qualche metro più avanti. Inoltre il calciatore arriva già con un bel bagaglio di esperienze, soprattutto in Europa: altro fattore da non sottovalutare. Dest partirà dietro nelle gerarchie ma Pioli ha dichiarato che non esistono titolari o riserve, ben presto dunque troverà spazio. Il Milan sembra essere una vera e propria occasione per lui, per rilanciare la sua carriera e consacrarsi.