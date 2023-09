FOCUS MN - Il mercato ha portato esperienza: le presenze in campo europeo dei nuovi acquisti

Il mercato in entrata di Furlani, Moncada e D'Ottavio non ha portato solo una rivoluzione tecnica, ma anche tantissima esperienza in campo europeo. Basti pensare che Christian Pulisic, tra Borussia Dortmund e Chelsea ha giocato in ben 56 occasioni in competizioni europee, di cui 48 presenze in Champions League.



Di seguito sono riportati tutti i giocatori arrivati questa estate e le loro presenze in campo europeo:

Sportiello 7 presenze in UCL -

Loftus-Cheek 17 su 28 totali

Reijnders 25 totali tra Europa e Conference League

Musah 0

Pulisic 48 in UCL su 56 totali

Chukwueze 9 in UCL su 38 totali

Okafor 23 in UCL su 32 totali

Jovic 10 in UCL su 39 totali

Il mercato estivo ha portato, dunque, ha portato 215 presenze nelle coppe europee, di cui 114 in Champions League, nell'attuale rosa del Milan di Stefano Pioli. Esperienza che servirà sicuramente per affrontare un girone di ferro come quello dei rossoneri, in cui sono presenti Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund e Newcastle.