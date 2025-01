Fofana e Reijnders con la lingua di fuori: dal mercato in mediana tutto tace

vedi letture

Tra le tante immagini negative del pomeriggio di Torino quando il Milan è stato sconfitto duramente - non nel risultato ma nella prestazione - dalla Juventus, ce ne sono due che mi sono rimaste in mente più di altre. La prima è quella che hanno un po' tutti negli occhi: l'errore di Fofana che spalanca il campo ai bianconeri per il contropiede del 2-0. La seconda riguarda il fido compagno di reparto Tijjani Reijnders, solitamente preciso con i passaggi, che sbaglia - a un certo punto di un secondo tempo aberrante - una semplice imbucata sulla fascia per Theo Hernandez di abbondanti metri. Questo è il Milan oggi: stanco fisicamente e mentalmente, ma anche privo di soluzioni dal mercato.

Tra i migliori

Non si può negare che Tijjani Reijders e Youssouf Fofana siano stati (e siano tutt'ora) due dei migliori giocatori di questa collosa stagione rossonera. Il primo è letteralmente il capocannoniere del Milan, un dato che al contempo rivela l'enorme passo in avanti fatto dall'olandese in questo suo secondo anno a Milanello, ma anche la difficoltà oggettiva del Diavolo di andare in gol con continuità con i propri attaccanti. Nove gol per l'ex AZ che anche come movimenti e posizione è riuscito a trovarsi maggiormente a suo agio, venendo coinvolto con regolarità nelle trame offensive. Questo è stato possibile anche grazie all'arrivo di Youssouf Fofana che messo come un mastino al suo fianco gli ha permesso di occuparsi di meno delle "cose" difensive. La relazione tra i due è cresciuta rapidamente e il francese ha saputo reinventarsi anche rifinitore, proprio per il compagno di reparto.

Stanchi... e il mercato?

L'ultimo vero squillo della premiata ditta Fofana-Reijnders è arrivato nell'ultima prima di Natale: imbucata del francese e gol dell'olandese a Verona. Da lì in avanti il rendimento dei due calciatori è calato: hanno avuto la loro parte, ma senza emergere più di tanto, nella vittoria della Supercoppa Italiana ma soprattutto hanno e stanno perdendo lucidità. Il motivo è semplicissimo: giocano sempre. Dopo Mike Maignan sono i giocatori che hanno collezionato più minuti questa stagione: 2.309 per Youssouf, 2.305 per Tijjani. E non si può neanche addossare la colpa agli allenatori, perchè sia Fonseca che Conceicao si sono ritrovati senza alternative. Nessuno tra Musah e Loftus ha convinto in quella posizione, Bennacer è stato a lungo infortunato. Ma soprattutto nessun rinforzo è arrivato dal mercato, nè in estate nè adesso. Siamo al 20 gennaio e i rossoneri si ritrovano con Fofana e Reijnders con la lingua di fuori, Bennacer totalmente fuori condizione e ritmo, Loftus infortunato e Musah che non riesce a trovare una collocazione vera e propria. Siamo al 20 gennaio è ancora non si è visto un rinforzo del Milan a centrocampo.

CLICCA SUL BANNER IN BASSO PER ASCOLTARE IL PODCAST DI MILANNEWS.IT