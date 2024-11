Fofana, l’imprescindibile per il Milan: Fonseca non può fare a meno di lui

Paulo Fonseca l’aveva dichiarato alla vigilia della sfida contro lo Slovan Bratislava: “In hotel avrà tempo per riposare ed essere pronto per domani. Difficile far riposare Fofana in questo momento”.

Fofana tra i migliori

Le parole del tecnico portoghese sono state profetiche, visto che ieri il Youssouf Fofana è stato uno dei migliori in campo, come anche riportato dal collega Pietro Mazzara nelle pagelle: “FOFANA 7: pressa tutti come un indemoniato e tocca un numero impressionante di palloni. Ogni tanto si prende qualche licenza poetica in fase d’impostazione e i risultati sono altalenanti. Ma nel secondo tempo, fotocopiando il gol di Cagliari, trova il corridoio giusto per mettere in porta Leao per il gol che riporta davanti il Milan”.

Nei 76’ minuti il numero 29 ha avuto una precisione di passaggi pari all’82% (46 azzeccati contro i 56 totali), ma soprattutto è stato una diga in fase difensiva e ha avuto anche il merito di servire l’assist a Leao per il goal del momentaneo 2 a 1.

Certezza

In questa stagione il centrocampista della nazionale francese sta mostrando tutto il suo valore. In Serie A ha collezionato 11 presenze di cui dieci da titolare (e una volta, la prima a Parma è entrato dalla panchina) con un goal e un assist, ma con la percentuale di precisione passaggi pari all’89% (su 549 totali) e con ben 43 palle recuperate, contro le 5 perse. In Champions League Fonseca lo ha sempre schierato dall’inizio: 421 minuti, 1 assist servito e precisione di passaggi che è salita al 90,8% (256 giusti su 281 totali) e con 18 palle recuperate. Un giocatore fondamentale per lo scacchiere di Fonseca, che non può fare a meno della diga francese. A gennaio il Milan potrebbe andare sul mercato alla ricerca di un vice Fofana e la società sta vagliando alcuni profili (Ricci del Torino, Belahyane del Verona e Frendrup del Genoa i nomi più caldi) anche se non va dimenticato che a breve rientrerà anche Ismael Bennacer. Ma la certezza in questo momento per il Milan e Fonseca si chiama Fofana!

Valentino Cesarini