Fofana un gigante a Verona: imbucate da trequartista e giocatore insostituibile per Fonseca

E' il giorno dopo la positiva ma sofferta vittoria di Verona. Una serata particolare in un ambiente spento e povero di entusiasmo da parte dei tifosi rossoneri, sempre più in disaccordo contro Cardinale e Red Bird. Intanto sul campo sono arrivati tre preziosi punti, vitali per il percorso in Serie A ma soprattutto fondamentali per un morale, in questo momento quasi ai minimi storici. Il migliore in campo? Youssouf Fofana ha giganteggiato al Bentegodi e servito un assist per Reijnders. Il focus di quest'oggi lo dedichiamo al francese.

Consapevolezze con Tijjani

Quella tra Fofana e l'olandese goleador rossonero è ormai una coppia ben affiatata del centrocampo rossonero. Vista la poca disponibilità di centrocampisti presenti in rosa (Bennacer oggi è rientrato in gruppo) Fonseca ha pensato bene di affidare le chiavi del centrocampo a due ragazzi che stanno davvero stupendo tutti. Fofana può considerarsi al momento l'unico vero e grande rinforzo della campagna acquisti estiva. Un gol stagionale e ben 5 assist messi a referto. Il marchio di fabbrica è il passaggio filtrante a spaccare le linee delle difese avversarie, come successo a Verona ieri o a Cagliari per Rafa Leao. Insieme a Reijnders, il centrocampista ex Monaco sembra davvero aver trovato un compagno di reparto in grado di completare la parte tattica unita a quella dinamica: Fofana corre e dispensa assist, Reijnders fa gol.

Fofana insostituibile: che impatto sulla squadra!

Il francese è diventato un vero e proprio elemento chiave di questo gruppo. Non solo una diga davanti alla difesa, ma anche assist-man. Col Verona trova un corridoio pazzesco, quasi da trequartista per lanciare Reijnders. E’ il migliore acquisto della campagna estiva del Milan. Solo nel 2021/22 (quattro in 33 presenze) e nel 2023/24 (quattro in 32 gare) entrambe con la maglia del Monaco, Youssouf aveva servito più assist stagionali nei Big-5 campionati europei (tre in 15 match con il Milan in questa Serie A). Se il Milan è riuscuto a ritrovare un po' di equilibrio in mezzo al campo, e a prendere meno gol dietro. Prego, ringraziare Youssouf Fofana.