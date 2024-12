Fonseca a DAZN: "Vittoria molto meritata. Leao? Ci ho parlato, mi sembra che non sia niente di speciale"

Paulo Fonseca ha parlato a DAZN nel post partita di Hellas Verona-Milan. Queste le dichiarazioni del tecnico rossonero:

La palla nel primo tempo girava un po’ troppo piano?

“Penso che nel primo tempo si è presentata la situazione che temeno. Non c’erano diversi giocatori, non avevamo vinto l’ultima partita… Penso che siamo entrati un po’ lenti. È vero che non abbiamo concesso al Verona nel primo tempo. Abbiamo avuto il 76% di possesso palla ma senza essere aggressivi nell’ultimo terzo, dove sbagliamo troppe decisioni. È un problema di fiducia, ma se giochiamo tanti palloni al limite della loro area dobbiamo fare meglio. Ma senza tanti giocatori e con questo momento sono soddisfatto della vittoria, anche perché è molto meritata. Un’altra partita senza prendere gol, dobbiamo migliorare offensivamente. Credo sia un po’ il momento della squadra”.

Un Milan che sta diventando solido dietro:

“Sì, i difensori centrali sono stati molto bene. Anche Fofana e Terracciano hanno fatto una bellissima partita. Questa stabilità è importante averla per poi attaccare meglio. Ogni partita siamo più stabili difensivamente”.

Come sta Leao?

“Ho parlato adesso con Rafa, mi sembra che non sia niente di speciale. Vediamo domani. È stata un’uscita preventiva, non ha voluto rischiare. Ma mi sembra che non è niente di speciale”.

Come si spiega gli infortuni?

“Theo non è infortunato. Rafa non mi sembra che abbia niente di speciale. Pulisic era arrivato infortunato dalla nazionale. Morata è con la tonsillite. Il problema che abbiamo avuto è solo stato con Musah e Loftus-Cheek, gli altri sono cose che non possiamo controllare”.