Fonseca a rischio: Conceiçao pronto a sostituirlo. Roma decisiva ma potrebbe non bastare

Incredibile indiscrezione a pochi minuti dal calcio di inizio di Milan-Roma: la posizione di mister Paulo Fonseca come allenatore del Milan sarebbe quanto mai a rischio e sarà decisiva molto probabilmente la gara di questa sera con i giallorossi. Il collega Matteo Moretto ha riportato sui suoi profili social come anche una vittoria potrebbe non bastare e che la dirigenza di via Aldo Rossi avrebbe già pronto il nome dell'eventuale sostituto: Sergio Conceiçao, già accostato in estate.

Pepppe Di Stefano in diretta a Sky Sport aveva commentato così: "Obbligo di raccontarvi di un’atmosfera strana in queste ultime ore intorno alla figura di Paulo Fonseca. Forse è sotto la lente di ingrandimento e lo dicono i risultati: c’è un‘atmosfera strana e iniziano a circolare tanti nomi di allenatori svincolati come Sarri, Allegri, Conceiçao. Come se fosse tutto nato all’improvviso: volendo c’erano nove giorni di tempo per cambiare".