Fonseca a Sky: "Con l'ingresso di Chukwueze e Okafor la partita è cambiata. Leao? Nessun problema con lui"

Paulo Fonseca ai microfoni di Sky commenta il successo del Milan contro il Brugge per 3-1:

Su Camarda, esordio record e il gol annullato

"Penso che lui e la squadra avevano meritato questo momento. Mi spiace per il gol annullato perché è stato un momento molto bello di un giovane che merita di far parte di questo gruppo e che ha lavorato tanto per poter avere l'opportunità. Mi è dispiaciuto ma farà tanti gol in futuro. Non sia deluso, questo è solo l'inizio e segnerà tanto".

Sulla prestazione

"Penso che abbiamo fatto una partita senza intensità, nella circolazione troppo lenta e non abbiamo capito bene come fare contro una squadra brava a difendere bassa. Quando sono entrati Okafor e Chukwueze la partita è cambiata, hanno portato altre energie e la squadra ha guardagnato intensità. Dopo il secondo gol abbiamo fatto cose molto buone, prima abbiamo giocato senza intensità".

Su Leao

"Non c'è nessun problema specifico con lui. Il cambio non è una punizione, avevamo bisogno di Okafor e Chukwueze. Dev'essere vista come una normalità, Rafa deve vederla come una normalità e lavorare per poter aiutare la squadra come tutti i giocatori".

In superiorità numerica non era possibile aggredirli un po' di più?

"La nostra intenzione era quella già in 11 contro 11. Dobbiamo fare meglio. Penso che non siamo stati aggressivi fino al secondo gol. Dopo sì, ma dobbiamo essere una squadra più aggressiva".

Chukwueze è entrato bene, sembra vada meglio come subentrato

"Penso che abbiamo migliorato con l'entrata di Okafor e Chukwueze. Ma abbiamo migliorato tanto quando Pulisic è andato a giocare dentro, non più come esterno. Onestamente Pulisic come esterno non ha la preponderanza che ha quando gioca dentro e quando abbiamo cambiato la squadra è stata un'altra".

Prossima partita Chukwueze-Pulisic-Okafor dal 1'?

"Magari. Io vado a pensare adesso. Devo dire che non ho studiato il Bologna, lo studierò e decideremo quali saranno i migliori giocatore per affrontarlo".