Fonseca a Sky: "Dobbiamo difendere bene. Con Musah più equilibrio, sicurezza e aggressività"

Nel pre gara di Sky Sport 24 è intervenuto ai microfoni il tecnico rossonero Paulo Fonseca che ha fornito le sue sensazioni a pochi minuti dal calcio di inizio. Le sue dichiarazioni.

Su come si difende contro l'Atalanta: "Dobbiamo difendere bene, una squadra come l'Atalanta crea tanto ed è forte sulle fasce: è la chiave di oggi. Dobbiamo difendere bene per avere la possibilità per attaccare bene"

Sull'importanza di questa partita e sulla consapevolezza con una vittoria: "Una vittoria qui porta punti che sono importanti e riduce la distanza, porta tanta fiducia per il futuro. IMportante oggi fare qui un buon risultato e vincere"

Sulla conferam di Musah e l'assetto: "Da quando cominciamo con Musah abbiamo trovato più equilibrio e sicurezza difensiva, anche più aggressività. E' stato importante e speriamo che possiamo continuare a fare buone partite specialmente difensivamente"

Le formazioni ufficiali della sfida:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. A disp.: Rui Patricio, Rossi, Kossounou, Godfrey, Scalvini, Toloi, Brescianini, Palestra, Samardzic, Sulemana, Zaniolo, Retegui. All. Gritti

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Morata. A disp.: Torriani, Sportiello, Calabria, Tomori, Pavlovic, Terracciano, Loftus-Cheek, Chukwueze, Okafor, Abraham, Camarda. All. Fonseca