Fonseca a Sky: "Manteniamo la stessa struttura. Troppo rischioso far giocare Morata dal 1'"

Paulo Fonseca è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dal calcio d'inizio della sfida contro il Bayer Leverkusen:

Cosa ha detto alla squadra per caricarla?

"Sono state parole di motivazione e coraggio per fare un gioco di qualità perché loro hanno qualità. È un'opportunità e noi dobbiamo vederla come un'opportunità e giocare con coraggio".

Sulla formazione

"Manteniamo la stessa struttura, non cambia nulla se non un giocatore. Troppo rischioso far giocare Morata oggi dall'inizio. E abbiamo Tijji a fare questa posizione che ha già fatto. Per il resto non cambia quasi niente".

Sulla filosofia della squadra

"Dipende dalla forma in cui vogliamo difendere. Possiamo cambiare e lo faremo sicuramente con altre squadre che giocano in modo diverso. Abbiamo una stabilità difendendo così ma non possiamo avere questa struttura difensiva contro tutte".



FORMAZIONI UFFICIALI:

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Xhaka, Garcia, Grimaldo; Adli, Wirtz; Boniface. A disp.: Kovar, Lomb, Hofmann, Andrich, Terrier, Arthur, Schick, Tella, Mukiele, Palacios, Belocian. All. Xabi Alonso.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Abraham. A disp.: Nava, Torriani, Calabria, Pavlovic, Thiaw, Terracciano, Musah, Chukwueze, Okafor, Morata. All. Paulo Fonseca.

ARBITRO: Sandro Schärer (Svizzera)