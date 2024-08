Fonseca annuncia: "Con Fofana il mercato degli arrivi è chiuso". 70 milioni investiti in cartellini, tutti i numeri del calciomercato rossonero

"Con l'arrivo di Fofana per me il mercato è chiuso per gli arrivi. Dobbiamo fare uscire giocatori perché ne abbiamo tanti, non è facile lavorare con tanti giocatori". Nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Torino Paulo Fonseca dato un'importante indicazione per quanto riguarda il mercato. I rossoneri, con Morata, Pavlovic, Emerson Royal e Fofana, hanno investito circa 70 milioni di euro in cartellini(69, 74 col riscatto di Jimenez) ed hanno portato a casa, tranne che per la punta, tutte le prime scelte per i ruoli individuati da rinforzare.

Fonseca poi aggiunge: "Non voglio fare nomi, ho già parlato con giocatori che hanno possibilità di giocare di più altrove rispetto a qui. Abbiamo qualche giocatore che per me in questo momento hanno più possibilità di giocare, ho già parlato con loro: con l'arrivo dei nuovi è normale avere meno spazio". Tradotto: è necessario effettuare cessioni per sfoltire la rosa, arrivare a quel limite di 25 dato da Ibra ad inizio mercato, e permettere agli "scontenti" di trovare maggiore minutaggio e coinvolgimento altrove. Può essere il caso di Pierre Kalulu, su cui si è inserita l'Atalanta dopo lo stand-by dell'affare con la Juventus. Anche Adli potrebbe essere uno degli indiziati a partire, così come Ballo-Touré in trattativa con il Saint-Etienne.

Dal punto di vista delle cessioni i rossoneri hanno lasciato partire De Ketelaere (con obbligo di riscatto), Simic, Maldini, Colombo, Pellegrino, Romero, Lazetic e Vasquez: ricavando, al momento, poco. I soldi di CDK arriveranno nel 2025 (da capire in che bilancio li inserirà il Milan), mentre per Simic e Maldini si è puntato sulla futura rivendita. Futura rivendita che da Brescianini, ufficiale all'Atalanta, allo scattare dell'obbligo di riscatto (una mera formalità) porterà nelle casse rossonere circa 6 milioni di euro.

Quindi, in continuità negli ultimi anni, è un Milan che riesce ad investire sul mercato senza avere la necessità di fare plusvalenze, reggendosi sulle "proprie gambe" finanziarie. In attesa di capire se le parole di Fonseca saranno effettivamente veritiere questi sono i costi precisi dei nuovi arrivi di questa sessione di mercato.

Alvaro Morata.13 milioni, 5 milioni annui di ingaggio.

3,25 ammortamento

9 di stipendio lordo

12,25 mln di costo annuo. Diventa così il giocatore più "costoso" in rosas scavalcando Leao

Youssouf Fofana. 23 milioni più bonus, 3 milioni annui di ingaggio.

5,75 di ammortamento

5,4 di stipendio lordo

11,15 mln di costo annuo

Emerson Royal. 15 milioni, 3 milioni annui di ingaggio.

3,75 ammortamento

5,4 di stipendio lordo

9,15 mln di costo annuo

Strahinja Pavlovic. 18 milioni, 1,8 milioni annui di ingaggio

4,5 ammortamento

3,24 di stipendio

7,74 mln di costo annuo

A questi investimenti si aggiunge quello per il Milan Futuro, con il Club che ha destinato circa 12 milioni di euro alla creazione della squadra under 23 che milita in Serie C tra rosa da costruire e strutture da adeguare ed ammodernare.