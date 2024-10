Fonseca dice che Leao sta lavorando per tornare titolare. A Monza sarà così?

Nel Milan che fa tanta fatica ad ingranare in questo inizio di stagione, c'è sempre la grana Rafael Leao. L'attaccante portoghese è rimasto in panchina nelle ultime due partite di campionato, non entrando contro l'Udinese e subentrando solo nell'ultima mezzora contro il Napoli. Una gestione che stride con il valore del calciatore e lo status che ha semppre avuto all'interno della rosa, ma che...

Le parole di Fonseca

Ma che Fonseca continua a spiegare in questo modo: "Non c'è nessun conflitto tra noi, è solo una opzione dell'allenatore. Noi cerchiamo di motivare i giocatori con diverse modalità. Poi sta ai giocatori metterci la giusta abnegazione: non devo pregarli. Non mi riferisco a Leao. È difficile giocare con tre esterni. Pulisic non gioca nella posizione di Leao, Okafor sì. Leao contro il Napoli è entrato bene, ha dato delle buone risposte. Poi se siamo onesti guardiamo la partita di Okafor, che ha giocato bene. È difficile per me decidere in questo momento. Leao sta tornando per tornare in formazione, per me questa è la cosa più positiva".

Contro il Monza

Sabato, per l'appunto, Leao dovrebbe tornare titolare. Dopo le due panchine di fila, Fonseca potrebbe schierarlo dal primo minuto contro il Monza all'U-Power Stadium, affidandosi a lui per tornare subito alla vittoria in campionato e per prepararsi in maniera degna alla trasferta di Madrid. Accanto al portoghese, tornerà titolare anche Pulisic con il confermato Chukwueze.