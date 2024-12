Fonseca senza freni su La Penna, la Procura conclude le indagini: possibile patteggiamento

vedi letture

Dopo le dichiarazioni infuocate di Fonseca contro l'arbitro La Penna nel post partita di Atalanta-Milan, con il gol di De Ketelaere come pomo della discordia, come prevista si è messa in moto la Procura Federale.

La versione online de La Gazzetta dello Sport riporta che nella mattinata di oggi è stato notificato l'avviso di conclusione indagini a Fonseca e anche al Milan per responsabilità oggettiva. L'articolo del Codice di giustizia sportiva è il 23, quello a proposito delle dichiarazioni lesive: "Ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell'ambito del Coni, della Figc, della Uefa o della Fifa".

Le sanzioni previste vanno dalla multa alla squalifica dell'allenatore, ed è probabile quindi che alla fine Fonseca ed il Milan decidano di patteggiare.

Nel post partita di Atalanta-Milan su Sky Sport Fonseca si era lasciato andare così: "Difficile quando finisce la partita e prnedi due gol da palle ferme. Voglio dire anche che sono stato zitto e mai ho parlato degli arbitraggi: tutti parlano e hanno ragione. Il primo gol è fallo, chiaro. Non c'è dubbio. Il modo come l'arbitro ha guidato la partita, contro il Milan non c'è dubbio e non è solo da oggi. So che gli arbitri hanno un lavoro difficile. Adesso faccio solo vedere quello che è successo. Contro il Milan è sempre lo stesso, non c'è rispetto per il Milan in questo momento. Io non ho paura di dire la verità, come oggi. Ho sempre rispettato il lavoro degli arbitri, ma sono tanti errori e tutte le settimane, sempre contro gli stessi. Il modo con cui ha arbitrato l'arbitro oggi è una mancanza di rispetto per il Milan"

Ancora sull'episodio: "In una situazione come questa si cambia la partita, comincia la gara perdendo con un gol che non è legale. Oggi sono rivoltato per questa situazione: tutte le settimane sono tanti errori. Questo arbitro è stato qui a fare il var contro l'Udinese e possiamo vedere cosa è successo contro l'Udinese: io avevo paura di questo arbitro per questa partita e ha iniziato bene..."