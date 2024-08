Fonseca si è esposto su Fofana: è davvero vicino? Come stanno le cose

vedi letture

Succede di rado, ma di tanto in tanto... succede. Ieri sera, durante la conferenza stampa post Milan-Monza, Paulo Fonseca si è esposto in maniera forte sul nome forte per il calciomercato del Milan: "Manca un solo giocatore al nostro mercato. Tutti gli altri che vogliamo sono già con noi. Manca un centrocampista con caratteristiche difensive? Il mediano è Fofana, tutti noi lo sappiamo".

Si allena a parte

Sempre ieri, dalla Francia, sono arrivate notizie indirettamente confortanti per il Milan. L'Equipe scrive che, dopo aver saltato il trofeo Gamper contro il Barcellona continua ad allenarsi separatamente dal resto del gruppo ed è in attesa di sviluppi dal mercato. Il desiderio del giocatore è chiaro da tempo: vuole il Milan. I rossoneri continuano a dialogare col Monaco per trovare un accordo che ad oggi non c'è. Il DG del Monaco Scuro ha commentato così la vicenda: "Se non ha intenzione di rimanere non ha senso faccia parte della preparazione. Si tratta di ottenere l'accordo giusto, il processo non è così facile come sperato. Continuiamo, sempre con un approccio rispettoso”.



La trattativa

Da tempo il francese ha informato il Monaco di voler vestire il rossonero, tanto che ha chiesto di allenarsi a parte e di non giocare l'amichevole con il Barcellona. Tutto per forzare la mano con il club monegasco che inizialmente chiedeva 35 milioni e che adesso sta iniziando a pensare di scendere un po': o vengono incontro al Milan che offre 20 milioni tra parte fissa e bonus oppure rischiano di perdere a zero il giocatore. Da Casa Milan, comunque, si dicono fiduciosi sulla buona riuscita della trattativa. E dopo le parole di Fonseca, forse, possono esserlo anche i tifosi.