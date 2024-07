Fonseca subito a lavoro: arrivato ieri, è già attivissimo a Milanello col suo staff

Nella giornata di ieri, Paulo Fonseca ha mosso i primi veri passi da allenatore del Milan. Sbarcato a Milano Malpensa assieme al suo staff al completo attorno alle 12, il tecnico portoghese si è subito diretto verso Milanello per visitare le strutture, familiarizzare col personale del club e iniziare a respirare un po' di aria milanista. Il tempo per integrarsi, infatti, non è tantissimo: già da lunedi si inizia a lavorare.

l programma di lunedì

L'8 luglio sarà un giorno chiave. Fonseca arriverà presto a Casa Milan per incontrare la dirigenza rossonera, composta da Zlatan Ibrahimovic, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. Poi si sposterà nella sala meeting della sede di via Aldo Rossi, per dare il via alla presentazione ufficiale con la consueta conferenza stampa. Poi, alle 17, la prima seduta della sua carriera in rossonero a Milanello, alla quale, però, parteciperanno diversi giocatori che non fanno parte del progetto tecnico del Club.

La Curva non ci sarà

A sostenere la squadra nel giorno del raduno non ci sarà, dopo tanti anni, la Curva Sud Milano, che ha rilasciato ieri un comunicato con le motivazioni: "Quest’anno, complice anche l’Europeo che vede impegnati i nostri calciatori più rappresentativi e che certamente rallenta alcune trattative di mercato, sarà un raduno con la rosa ridotta ai minimi termini e senza nuovi acquisti da accogliere. Diamo sicuramente il nostro benvenuto a Mister Fonseca. Nel frattempo attendiamo fiduciosi…".