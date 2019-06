Forbes - Ecco perchè il Milan sta finalmente creando un futuro sostenibile

La rivista economica statunitense Forbes ha dedicato un articolo, sul proprio sito, al Milan. La notizia dell’ultima settimana, in casa rossonera, è stata l’esclusione dei rossoneri dall’Europa League, come risultato dell’accordo tra UEFA e club. Forbes ha analizzato la scelta della società milanista di rinunciare ad un anno di competizioni europee in cambio dello spostamento di un anno della data fissata per il raggiungimento del pareggio di bilancio e dell’assenza dei rigidi vincoli imposti dalle precedenti sentenze. Forbes sottolinea come questa mossa sia una chiara dimostrazione di come Elliott abbia tracciato una strada sostenibile per il proprio futuro, cancellando in questo modo le sanzioni pendenti sul Milan e diventando artefice del suo destino, potendo pianificare i prossimi anni.