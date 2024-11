Gabbia leader anche a parole: Fonseca lo aspetta a fine sosta. Poi il rinnovo

Matteo Gabbia è pronto per riprendersi il Milan. L'ultimo anno del centrale classe 1999 è stato quello della definitiva maturazione che gli ha permesso di tornare in rossonero e di farlo con un ruolo sempre più di primo piano. La sua ascesa, continuata in questa stagione con il gol nel derby, la titolarità e la prima chiamata in Azzurro, si è momentaneamente fermata per infortunio. E in una difesa che cerca disperatamente certezze, il ritorno del numero 46 può essere davvero una medicina.

Obiettivo Juve

Il difensore centrale rossonero ieri è stato protagonista di un'intervista concessa ai microfoni di SportMediaset in cui ha rassicurato i tifosi milanisti in merito al suo recupero: "Ho cercato di lavorare, di sfruttare questo tempo per crescere, per migliorare, per recuperare appunto dall'infortunio, e diciamo che sono quasi pronto per tornare con la squadra". Infatti, come riportato anche nelle scorse ore da MilanNews.it, mentre il resto della squadra - decimata per via delle Nazionali - si godrà quattro giorni di riposo a partire da domani, Gabbia e gli altri infortunati saranno ad allenarsi a Milanello anche giovedì e venerdì. L'obiettivo di Matteo è chiarissimo: essere a disposizione di Fonseca per la gara di sabato 23 contro la Juventus a San Siro. Un big match cruciale contro una diretta concorrente che il Milan non può sbagliare: non vincere significherebbe davvero creare un solco enorme tra se stessi e la parte alta della classifica.

"Liderança" e rinnovo

Paulo Fonseca aspetta quello che è stato il suo miglior centrale per rendimento fino a questo momento e sicuramente uno di quelli che in campo ha mostrato maggiore leadership, o per dirla come il mister rossonero "liderança". Una qualità che Gabbia mostra ormai anche fuori dal campo, come nelle parole di ieri che non cercavano scuse o alibi circa la situazione della squadra: "Sicuramente il tempo serve ma non credo possa essere un alibi o una scusante. Ovviamente noi non siamo contenti dei punti che abbiamo in campionato, come hanno già detto altri miei compagni, come ha detto il mister". Parole importanti e che, così come le prestazioni, meritano un rinnovo di contratto. Anche su questo Gabbia dimostra serenità: il Milan vuole allungare e aumentare lo stipendio a uno dei suoi "figli" e la sensazione è che prima o poi nei prossimi mesi si arriverà alla firma. Le parole di Matteo: "Abbiamo parlato con il mio agente con la società. Stiamo parlando, loro sanno che il Milan è un sogno per me e sanno che non ho la fretta o la necessità di firmare domani perché comunque ho già un contratto, di conseguenza io sono molto tranquillo e molto felice. Ovviamente sarei ancora più felice con un rinnovo".