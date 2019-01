Gattuso a Rai Sport: "Ultima di Higuaín? Vedremo, ma abbiamo fatto di tutto per metterlo in campo. L'arbitraggio di Banti..."

Queste le parole di mister Gattuso a Rai Sport al termine di Juventus-Milan: "Devo solo fare i complimenti ai miei ragazzi, abbiamo provato a scalare una montagna e dopo gli episodi li giudicate voi. L'espulsione di Kessié ci sta, però se abbiamo la tecnologia usiamola. Alla Juventus hanno fatto finire due azioni e poi sono andati a controllare, a noi subito con Cutrone hanno alzato la bandierina. Loro già sono uno squadrone, poi queste cose non le capisco. Abbiamo dato tutto, anche qualcosa in più, ora andiamo avanti".

La risposta di carattere: "Questi ragazzi sono vivi, abbiamo pregi e difetti ma abbiamo messo in campo carattere. A Genova andremo con tante assenze, questa sera c'è il rammarico e c'è amarezza".

La situazione di Higuaín: "Su Higuaín non è successo nulla. Ieri sera aveva 38.5 di febbre, abbiamo fatto di tutto per metterlo in campo, stanotte ha dormito poco. Sembra una barzelletta ma è vero, stamattina quando è venuto il principe a salutarci non ho voluto io che ci fosse perché magari infettava gli altri col virus".

Ultima di Higuaín? "Mi brucia lo stomaco, mi sto leccando le ferite dopo una finale persa e devo pensare a tutti gli altri giocatori. Vedremo cosa accadrà domani".