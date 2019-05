Gattuso insiste su Suso, lo spagnolo torna decisivo e il Milan riprende a sperare nella Champions

Un gol e due assist nelle ultime quattro partite. Troppo tardi per centrare l'agognata qualificazione in Champions? Forse sì, ma quel che è certo è che Suso sia tornato ad alzare i giri del motore dopo diversi mesi di letargo, in cui faticava a trovare giocate decisive. L'ultima giocata decisiva prima di questo mini score, infatti, risaliva al 21 gennaio, con il gol dello 0-2 segnato a Genova contro i rossoblù. Gattuso ha insistito testardamente con il nativo di Cadice - probabilmente anche per mancanza di alternative di qualità - e alla fine lo spagnolo è tornato ad incidere.

COME CASSANO - Con l'assist fornito ieri ad Hakan Calhanoglu in occasione del gol vittoria contro la Fiorentina, Suso è salito a quota 10 assist in campionato e ha pareggiato quelli forniti da Antonio Cassano nella stagione 2011-2012, conclusa dal Milan al secondo posto. Un così alto numero di assistenze per i compagni non si verificava in rossonero proprio da quell'annata.

SERVE IL MIGLIOR SUSO - Al Milan potrebbe non bastare vincere le prossime due partite contro Frosinone e SPAL. Troppe, infatti, le occasioni sciupate negli ultimi mesi. Se l'Atalanta, però, dovesse fare un passo falso contro Juventus o Sassuolo, però, il Diavolo dovrà farsi trovare prontissimo. Viste le difficoltà realizzative della squadra allenata da Gattuso, perciò, un Suso in formato 'inizio stagione' sarebbe fondamentale per avere la meglio su due squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato, con la speranza di mettere pressione sulla squadra allenata da Gasperini.