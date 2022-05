Gazidis: "Maldini ha impregnato la squadra dei valori del Milan. Futuro? Resto sicuramente"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis ha parlato in una lunga intervista al quotidiano britannico con base a Manchester The Guardian. Tanti i temi toccati, dallo scudetto appena vinto al lavoro della dirigenza e della proprietà Elliott, passando per il futuro personale e della squadra. Di seguito le dichiarazioni.

Sulla vittoria dello scudetto: "Ci è voluto un po' di tempo per realizzare. Sei subito in preda all'euforia e alla gioia, ma poi ti rendi conto che si tratta di un risultato monumentale non solo per quello che abbiamo fatto, ma anche per come lo abbiamo fatto, il che è molto diverso. Già all'inizio della stagione credevamo di aver creato qualcosa di speciale, basandoci su una chiara idea di costruire un nuovo Milan attorno a una squadra molto giovane. Credo che sia la squadra più giovane della storia moderna a vincere lo Scudetto e una delle più giovani d'Europa. Ha anche un'unità di intenti all'interno del club e con i tifosi"

Arrivo al Milan: ""Non è stato il rapporto con Gordon a convincermi. Mi piaceva l'idea di fare qualcosa di stimolante in un ambiente nuovo, anche imparando personalmente l'italiano e una cultura calcistica diversa. E c'era l'idea romantica di poter riportare il Milan in auge. La gente diceva che era impossibile"

Sulle critiche iniziali: "Arrivato a Milano, mi chiamavano "sudafricano", che era come dire "non sa nulla di calcio". Credo che la sensazione fosse: 'Ecco un ragazzo che non sa nulla di calcio, che non parla ancora italiano, che rappresenta un hedge fund di New York'".

Sul progetto Milan: "La nostra nuova visione era quella di trovare giocatori che non fossero grandi nomi. Abbiamo ingaggiato giocatori provenienti da squadre retrocesse. Abbiamo ingaggiato giocatori che erano stati abbandonati o che non avevano un percorso di sviluppo. Li abbiamo individuati utilizzando moderne analisi e moderni metodi di scouting"

Su Paolo Maldini: "Ha impregnato i giocatori dei valori del Milan. Questa combinazione ha reso il progetto vincente, così come il fatto che abbiamo avuto il coraggio delle nostre convinzioni ad ogni passo"

Sullo scetticismo eliminato: "Si diceva: "Non si può costruire una squadra giovane come questa in Italia". L'espressione che usano è "la maglia è pesante". Significa che questo è il Milan e che si gioca a San Siro con tante aspettative sulle spalle. Come può un giovane fare una cosa del genere? Abbiamo fatto quasi tutto in un modo che ci dicevano essere impossibile in Italia".

Sulla Superleague: "La vera Super League è la Premier League, che ha un pubblico globale e si sta allontanando dagli altri campionati europei. Se non facciamo nulla, quello sarà il futuro del calcio. Ho vissuto in quella bolla e la Premier League ha fatto un lavoro fantastico. Ma la proposta della Super League è stata vista in modo molto diverso in Italia rispetto all'Inghilterra. La nostra scelta difficile al Milan è stata semplicemente quella di partecipare o meno alla Super League. Dovevamo fare una scelta responsabile per il club. Il Milan non era alla guida di questo treno. All'Arsenal mi sono opposto con forza alla Super League e l'ho bloccata, perché la Premier League è completamente in ascesa."

Suggerimenti: "Non è sufficiente dire: 'La Super League non va bene, quindi continuiamo come prima'. Se lo facciamo, queste tensioni e pressioni non faranno che aumentare. Dobbiamo parlarne. La cosa più importante è avere un modello sostenibile per il calcio europeo. Il fair play finanziario è un passo in questa direzione, ma non è del tutto efficace. Dobbiamo pensare collettivamente in modo responsabile al futuro del calcio. Un futuro dominato dalla Premier League a livello globale va bene se si vive in Inghilterra. Ma il resto dell'Europa ha bisogno di una visione più positiva"

Sul futuro di Elliott al Milan e trattative per la cessione: "Stanno discutendo. Non hanno cercato di vendere, ma sono venuti da loro. Ci sono due gruppi che amano e credono nel modo in cui è stato costruito il Milan moderno. Quindi, sia che Elliott rimanga, sia che subentri uno di questi gruppi, il progetto avrà continuità"

Sul suo futuro: "Sicuramente resterò nel prossimo futuro. Sento un vero senso di appartenenza e sono profondamente grato"

Sulle ambizioni del Milan: "Vogliamo tornare a essere competitivi a livello di Champions League. Siamo ancora in fase di crescita perché i nostri giovani giocatori non avevano mai giocato in Champions League prima della scorsa stagione. Puntiamo a migliorare di anno in anno. In questa stagione non abbiamo mai parlato [pubblicamente] di vincere lo Scudetto, ma era il nostro obiettivo interno. Sapevamo che il sogno si sarebbe realizzato solo con il duro lavoro"