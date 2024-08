Gazzetta - A Parma un Milan tutto nuovo: Fonseca cambia

Nella partita di esordio contro il Torino il nuovo Milan di Paulo Fonseca ha dimostrato di avere ancora qualche vecchio limite. Contro i granata, scrive La Gazzetta dello Sport, la formazione rossonera ha espresso un gioco prevedibile, una difesa troppo fragile e schierato un giocatore affamato di grandi numeri (Leao), che si divora troppi gol sotto porta.

A tutti è concesso però sbagliare a patto che da questi errori s'impara, e l'importante è che l'allenatore portoghese l'abbia fatto subito, perché nonostante ci troviamo alla fine solo alla seconda giornata di campionato, questo Diavolo si è già messo nella condizione di non poter più sbagliare. Per questo motivo il nuovo Milan di Paulo Fonseca si appresta a diventare nuovissimo contro il Parma, visto che la prima versione vista al debutto settimana scorsa verrà immediatamente rivista e corretta.

Il cambiamento parte dal fulcro del gioco, il centrocampo, che non vedrà in Bennacer e Loftus-Cheek i suoi interpreti bensì in Musah e Reijnders, che quando è entrato in campo contro il Torino ha aiutato la squadra a cambiare completamente ritmo. Se le indicazione saranno confermate, continua la rosea, i registri della passate stagione usciranno completamente di scena, con Bennacer che questo pomeriggio contro il Parma non dovrebbe proprio scendere in campo per via delle voci di mercato che lo vedrebbero coinvolto.

Altra modifica rispetto all'esordio contro il Torino riguarda non solo la difesa, che vedrà l'esordio di Pavlovic in maglia rossonera e il ritorno in campo dal primo minuto di Theo Hernandez, ma anche e soprattutto la trequarti, che sarà completamente rinnovata. Dietro la punta, che in questo sarà Okafor, tornerà ad agire Loftus-Cheek nel ruolo di trequartista, che avrà compiti anche di ripiegamento, con Leao che prenderà la solita posizione di sinistra mentre Christian Pulisic tornerà a giocare sulla destra, lì dove l'anno scorso ha fatto tanto bene.

Insomma, in quel di Parma oggi pomeriggio si vedrà "un Milan nel nuovo Milan", visto che Paulo Fonseca schiererà interpreti diversi in campo con l'obiettivo che anche atteggiamento e stile siano diversi rispetto all'esordio contro il Torino.