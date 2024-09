Gazzetta - Abraham è già un Diavolo: protagonista in campo e fuori. Il legame con il Milan

Quando Tammy Abraham è stato ufficializzato dal Milan in molti hanno pensato a un colpo stile Luka Jovic e per questo non c'era grandissimo entusiasmo: l'arrivo del centravanti inglese è stato confermato nelle ultime ore di calciomercato. Non è passato neanche un mese e già l'ex Roma si è preso il Milan: sia in campo, dove sembra imprescindibile per Fonseca, sia fuori, essendo già un riferimento per compagni e apprezzato per l'impegno dai tifosi.

Faro in campo

Per spiegare l'importanza che Abraham ha già assunto all'interno dello schieramento tattico rossonero, la Gazzetta dello Sport questa mattina sottolinea come negli ultimi minuti del derby - quando cioè la gara è stata risolta dal colpo di testa di Gabbia - l'attaccante che è rimasto in campo dal primo minuto era proprio Tammy. Non Morata o Leao, già sostituiti. Questo non è per screditare spagnolo e portoghese, anche loro protagonisti della vittoria con l'Inter, ma più per evidenziare quanto sia già diventato centrale nel progetto rossonero il numero 90. Proprio insieme a Gabbia, l'inglese è stata la mossa a sorpresa nel derby: con Morata si completa in campo e la loro presenza contemporanea ha permesso alla squadra di Fonseca di ritrovare un equilibrio da tempo perduto. Inoltre Abraham, nel corso dei 90 minuti, lo puoi trovare davvero ovunque: si sbatte senza sosta e senza mai risparmiarsi un secondo.

Riferimento fuori

Proprio dal suo sudore si deve ripartire. Ciò che sta piacendo anche di Tammy Abraham è la sua capacità di inserimento nel gruppo: sin dalla prima partita con la Lazio - arrivato nel pomeriggio in ritiro con la squadra - ha dimostrato un certo feeling con Leao, a cui ha fornito anche un assist. In generale però ha un atteggiamento positivo con tutti e anche per questo ha fatto subito breccia nel cuore dei tifosi. Contro l'Inter non ha mai smesso di incitare i compagni e allo stesso tempo si è dimostrato, anche caratterialmente, un osso duro per gli avversari. Il tutto condito da una voglia di Milan che ha già espresso anche a parole in diverse occasioni. E così, anche se l'estate prossima è ancora lontana, è molto probabile che se questo sarà l'andazzo per tutta la stagione: sia il giocatore che il club spingeranno per far continuare il loro matrimonio insieme.