Gazzetta - Abraham-Saelemaekers s'ha da fare: l'inglese il 9 per Fonseca

Citando "I Promessi Sposi" di Alessandro Manzoni tramite una delle sue frasi più famose, ma rivisitata: "Questo scambio s'ha fare". Tammy Abraham dalla Roma al Milan, Alexis Saelemaekers a compiere invece il percorso inverno, accompagnato da un conguaglio economico a favore dei giallorossi che le parti discuteranno nell'appuntamento di questa mattina.

Scrive La Gazzetta dello Sport che in questo incontro i due club definiranno nei dettagli le cifre dell'affare, così da poter (finalmente) iniziare a parlare di fumata bianca. La volontà comunque lascia intendere che proprio oggi si possa arrivare a dama, continua la rosea, con Fonseca che avrà dunque a disposizione un vice Morata all'altezza del ruolo dopo aver bocciato sia Luka Jovic che Noah Okafor, quanto meno in quel ruolo.

LE CIFRE - La trattativa era partita con una distanza di 5 milioni di euro: la Roma, infatti, ne chiedeva ai rossoneri 10, mentre il Milan inizialmente ne metteva sul tavolo la metà. Grazie ai contatti di ieri la distanza fra le parti si è ridotta ai minimi termini, con l'accordo che potrebbe chiudersi in una sorta di via di mezzo, visto che i giallorossi potrebbero accontentarsi anche di circa 7 milioni di euro. Non è escluso che per chiudere l'affare ci sia bisogno di un sacrificio da parte dei giocatori, soprattutto di Abraham, che attualmente nella capitale guadagna 5,5 milioni di euro netti a stagione, che diventano 7,3 lordi grazie al decreto crescita. Il Milan lavora dunque (ed anche) per risparmiare qualcosa sull'ingaggio annuo dell'inglese così da riuscire ad andare incontro alle richieste della Roma, forte anche della convinzione del ragazzo di intraprendere questa nuova ed entusiasmante avventura in carriera.

LE VALUTAZIONI - In un'operazione così incrociata è necessario definire nel dettaglio le quotazioni dei cartellini scrive La Gazzetta dello Sport. Sul bilancio della Roma Abraham ha un ammortamento di circa 17 milioni di euro, motivo per il quale la società capitolina sotto questa cifra non è potuta andare. Il Milan, invece, inizialmente è rimasto fedele alla valutazione che fece di Saelemaekers un anno fa prima di cederlo al Bologna, ovvero 12 milioni di euro. Dunque, la base di partenza in quest'operazione per il Diavolo partiva da queste valutazioni, ma la Roma invece è partita da una quotazione completamente diversa per il suo giocatore, ovvero 22,5 milioni di euro, gli stessi soldi chiesti al West Ham quest'estate. Nonostante questo il Milan non si è irrigidito più di tanto, ma a quel punto la dirigenza rossonera ha alzato la valutazione del cartellino del belga a 15 milioni di euro, che ha rappresentato essere un buon compromesso a metà strada. Ed ecco perché, al momento, fra i due club ballano 7 milioni di euro, cifra che potrebbe permettere già oggi di arrivare a dama.