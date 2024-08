Gazzetta - Affare Kalulu ai dettagli. Possibile percorso inverso per tre bianconeri

vedi letture

Il calciomercato non finisce mai di sorprendere. Così è stato ieri quando in poche ore Juventus e Milan hanno messo in piedi e quasi portato a termine una trattativa per il passaggio da Milano a Torino di Pierre Kalulu, centrale difensivo rossonero classe 2000 che arrivò a Milanello nell'estate del 2020 e fu protagonista nell'anno dello Scudetto. La negoziazione è a un passo dalla chiusura, conferma questa mattina la Gazzetta dello Sport, e potrebbe non essere l'unica operazione su quest'asse...

Affare ai dettagli

Dopo aver perso Todibo, finito al West Ham, il direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli ha messo nel mirino per la difesa Pierre Kalulu, giocatore gradito anche a Thiago Motta e che può giocare nel doppio ruolo. Come scrive la rosea, in poco tempo si è trovato l'accordo sia con il giocatore che con il club rossonero. Kalulu, che vuole più spazio dopo essere finito indietro nelle gerarchie, guadagnerà circa 2.5 milioni netti all'anno. La trattativa con il Milan invece si basa su un accordo di prestito oneroso a 3.5 milioni a cui poi vanno aggiunti circa 14 di riscatto. Nonostante il Milan abbia spinto, non è previsto nè l'obbligo nè un riscatto condizionato. Nei colloqui telefonici, che continueranno oggi, va ancora definito il valore dei bonus (circa 3 milioni) e la percentuale sulla futura rivendita. Si aspetta solo il via libera ma lo striscione del traguardo è vicino, con la Juventus che vorrebbe avere il francese a disposizione già per la prima di campionato in programma contro il Como lunedì prossimo.

Tre percorsi inversi

Quella di Pierre Kalulu potrebbe non essere l'unica operazione sull'asse Torino-Milan: la stessa strada potrebbe essere percorsa nel senso inverso. Sono tre i giocatori della Juventus che possono finire nei piani rossoneri. Il primo è il chiacchieratissimo Federico Chiesa, in rotta con la Vecchia Signora per motivi di contratto che scade nel 2025: il toscano sarebbe stato proposto al Milan che però avrebbe declinato specialmente per la richiesta di 6 milioni di stipendio. La Juve lo valuta 15 milioni e lui aspetta la Premier League. Tra le recenti chiacchiere tra i due club è spuntato anche il nome di Weston McKennie, in uscita. Anche lui è stato proposto al Milan direttamente dai bianconeri: i rossoneri però mantengono Fofana come obiettivo principale per il centrocampo. Infine un'idea interessante potrebbe essere Arek Milik che attualmente sta recuperando da un infortunio e che la Juventus vorrebbe tenere come vice Vlahovic: davanti a un'offerta interessante potrebbe partire. Il Milan sta cercando un vice Morata e il polacco può finire tra i papabili obiettivi.