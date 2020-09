Gazzetta - Bakayoko prima scelta, ma la trattativa va a rilento: il Milan riflette su Florentino e Soumaré

Bakayoko resta la prima scelta del Milan per il centrocampo, ma la trattativa procede a rilento. Anzi, nelle ultime ore si sono registrati anche dei rallentamenti. Insomma, la strada sembrava in discesa, invece... Non a caso, gli uomini di mercato di via Aldo Rossi stanno cominciando a guardarsi intorno per evitare di restare a mani vuote nel caso in cui le cose con il Chelsea dovessero complicarsi ulteriormente.

FASE DI STALLO - La volontà del francese - da tempo in parola con il Milan - resta la chiave per sbloccare la maratona con i Blues, ma le ultime risposte da Londra hanno convinto il Milan a riattivare altri canali. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i dirigenti rossoneri stanno provando ad abbassare i costi del prestito con diritto di riscatto, ma per il momento il pressing di Bakayoko non ha sfondato il muro del Chelsea.

LE ALTERNATIVE - Per questo, come detto, il Milan sta ragionando anche su altri profili. Ieri, ad esempio, Maldini ha incontrato l’agente di Florentino Luis, al quale ha confermato il gradimento del club per il portoghese. Allo stesso tempo, si sonda il terreno per Soumaré, talento di proprietà del Lille (i rapporti con il club rossonero sono ottimi) e pallino del capo dello scouting milanista, Geoffrey Moncada.