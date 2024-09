Gazzetta - Bennacer, missione recupero. Ismael chiude le porte a Rabiot

Il mercato si è chiuso il 30 agosto, è vero, ma c'era ancora una possibilità di poter vedere qualche movimento in casa rossonera. In particolare possibili sconvolgimenti potevano arrivare sul fronte Ismael Bennacer, in uscita, e su quello Adrien Rabiot, in entrata. Per il primo ci potevano essere ancora le soluzioni Arabia Saudita o Turchia, per il secondo la caccia è rimasta aperta dato che è ancora senza contratto.

Come scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina Ismael Bennacer ha passato un'estate in bilico. Dopo una stagione complicata dovuta all'infortunio al ginocchio patito nel maggio 2023, l'algerino è stato fin dal primo giorno a disposizione di Paulo Fonseca e ha partecipato attivamente alla tournée. Sotto traccia, però, è sempre rimasta viva la possibilità o l'opportunità di una cessione, specialmente se fosse arrivata sul tavolo del Milan un'offerta ritenuta consona. Per Bennacer si sono fatti avanti i club sauditi e in extremis anche il Marsiglia e l'Atletico Madrid: tutti gli interessamenti però si sono chiusi con un nulla di fatto e Bennacer, che ha avuto anche la gastroenterite e ha saltato la gara con la Lazio, è rimasto a Milanello e così farà almeno fino a gennaio, se non oltre. Chiaro che adesso il giocatore andrà recuperato anche perché con le sue caratteristiche e anche se si volesse passare a tre, potrebbe essere un profilo adatto a Fonseca.

La permanenza di Bennacer intanto chiude definitivamente le porte del Milan ad Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è uno dei grandi paradossi di questo mercato: titolare nelle ultime stagioni con la Juventus e nell'ultimo Europeo con la Francia, oggi l'ex Psg è svincolato e senza squadra. C'è da dire che, come aveva riportato MilanNews.it lo scorso 10 giugno (QUI), il Milan si era fatto avanti con la madre-agente del giocatore, Veronique. E dalla sede rossonera era partita anche un'offerta ufficiale importante che però il francese e il suo entourage hanno rispedito al mittente: le richieste di Rabiot sono troppo alte ed è anche per questo che il calciatore si ritrova disoccupato al 3 settembre. Detto questo Rabiot attende probabilmente un'offerta del Barcellona ma intanto il tempo scorre e soprattutto il Milan guarda oltre, concentrandosi definitivamente sulle cose di campo, tante, da migliorare.