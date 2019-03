Gazzetta - Biglia, un regista per il gioco: l’argentino in campo per ritrovare fluidità di manovra

La difesa c’è, l’attacco un po’ meno. Ma non è tanto una questione di singoli quanto di manovra, di collettivo. In soldoni, il “problema” è la fase offensiva nel suo complesso. Rino Gattuso ha un desiderio, o meglio, una precisa richiesta: accompagnare i risultati a una prestazione convincente, creando e finalizzando occasioni da gol attraverso il gioco.

REGISTA - Contro il Chievo ultimo in classifica e con il recupero di Lucas Biglia - scrive La Gazzetta dello Sport - ci sono tutte le migliori premesse per centrare l’obiettivo. Non che la colpa dell’involuzione lamentata da Gattuso sia imputabile a Bakayoko, che però ha un modo tutto suo di interpretare il ruolo, più basato sulla forza. E quando questa viene meno, il calo è conseguente. Biglia, invece, è il regista classico impegnato nella direzione e nella gestione degli equilibri.

PIU’ GIOCO - Insomma, l’argentino, per indole, è il più adatto a far scorrere una manovra che per Gattuso “non è più fluida”. Recuperando armonia nelle giocate Rino ritiene di avere più chance di mantenere il terzo posto. La tenuta della difesa, come detto, non ha bisogno di aggiustamenti. Là davanti, invece, bisogna osare e dare di più.