Gazzetta - Botman, altro no al Newcastle: vuole solo il Milan

Vedremo come andrà a finire, ma è sotto gli occhi di tutti la voglia di Milan di Sven Botman: il difensore olandese non vuole infatti ascoltare nessun'altra offerta, nemmeno quella ricchissima del Newcastle, perchè nella sua testa c'è un solo pensiero fisso, vale a dire indossare la maglia rossonera. Il Lille, da parte sua, spinge invece per fargli accettare la proposta degli inglesi che offrono di più del Diavolo.

SOLO MILAN - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'offerta del Milan da 30 milioni di euro sembrava bastare al Lille, ma l'entrata in scena del Newcastle e di altre squadre inglesi ha cambiato le carte in tavola e alzato le pretese dei francesi che ovviamente puntano ad incassare il più possibile dalla cessione di Botman visto che devono risanare il proprio bilancio. Il giocatore però non ci sente e vuole solo i rossoneri, tanto da essersi messo di traverso nell'affare tra il Lille e appunto il Newcastle, il quale avrebbe dato un ultimatum all'olandese, altrimenti cambierà obiettivo per la difesa.

IL SOGNO DI SVEN - Sven sembra però intenzionato a continuare per la sua strada e spera che il club francese possa convincersi presto a lasciarlo andare al Milan. Da tempo il Diavolo ha messo gli occhi su di lui, in particolare il dt Paolo Maldini è convinto che l'olandese possa essere il presente e il futuro della difesa rossonera insieme a Tomori e Kalulu. Ma tra il centrale e il club di via Aldo Rossi c'è il Lille che lo spinge verso il Newcastle. Botman però insiste di voler giocare solo con i campioni d'Italia. Ce la farà a trasformare il suo sogno in realtà?