Gazzetta - Calhanoglu, tanta voglia di Milan: ma c’è ancora distanza. I bonus ultimo scoglio da superare

La voglia c’è, l’accordo no. O meglio, non ancora. Perché Calhanoglu e il Milan vogliono proseguire insieme, questo è certo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la meta si avvicina, ma tra le parti c’è ancora una differenza economica significativa. Ieri è andato in scena l’ennesimo incontro, ma non sono emerse novità sostanziali.

BONUS DECISIVI - L’ultimo scoglio da superare - scrive la rosea - riguarda l’argomento "bonus". Sul piano economico la distanza è chiara: il Milan offre 4 milioni, Calhanoglu si aspetta si portarne a casa 5 all’anno per le prossime quattro stagioni. Solo i bonus, come detto, possono sbloccare la situazione: la fase di studio potrebbe allungare i tempi del confronto.

NUOVO INCONTRO - Da Casa Milan, comunque, filtrano messaggi di "cauto ottimismo". I vertici societari e il manager del giocatore si sono dati appuntamento a breve. La settimana prossima ci sarà un nuovo faccia a faccia in via Aldo Rossi, ma in questo weekend sono previsti nuovi contatti indiretti.