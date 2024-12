Gazzetta - Camarda titolare a Verona in coppia con Morata? Fonseca ci pensa per davvero

vedi letture

Se contro il Genoa è toccato a Mattia Liberali partire titolare, venerdì sera sul campo del Verona Paulo Fonseca sta valutando con attenzione la possibilità di schierare dall'inizio un altro giovanissimo, vale a dire Francesco Camarda. Il centravanti classe 2008 agirebbe da prima punta, con Alvaro Morata che potrebbe agire qualche metro più indietro alle sue spalle.

DI NUOVO TITOLARE? - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che al tecnico rossonero piace molto il modo di giocare di Camarda che si sbatte tanto anche in fase difensiva, pressa portiere e difensori avversari e da una grande mano ai compagni quando il Milan non ha la palla. Contro la Stella Rossa, il suo ingresso in campo è stato decisivo, anche contro il Genoa è entrato a partita in corso, ma ora potrebbe essere arrivato il momento di una nuova maglia da titolare (ha già giocato dal 1' a Cagliari) per cercare così il suo primo gol ufficiale con la prima squadra.

FONSECA CI PENSA - Se in Sardegna era stata una necessità (Morata out e Abraham non al meglio), stavolta sarebbe una scelta tecnica da parte di Fonseca che ci sta pensando per davvero. Nelle scorse ore, Camarda ha poi ricevuto la spinta da un grande ex numero 9 milanista, Marco van Basten, il quale ha dihciarato alla Gazzetta dello Sport: "So che è molto giovane e ho visto un po’ delle sue azioni in prima squadra: il Milan ha una pepita d’oro in mano e mi auguro che possa aiutare il club a vincere". Nella formazione iniziale di Verona dovrebbe poi essere confermato dal primo minuto anche un altro giovanissimo, vale a dire Alex Jimenez che verrà preferito ancora una volta a Theo Hernandez sulla fascia sinistra.