Gazzetta - Capitan America è tornato: Pulisic solito trascinatore e subito decisivo

Se c'è un aggettivo che può descrivere la prestazione di Christian Pulisic di ieri contro la Juventus è "commovente". "Commovente" perchè si vedeva che non era al top delle forma dopo un mese di stop, ma nonostante questo non si è risparmiato nemmeno un po' dal primo all'ultimo minuto. "Commovente" come la rincorsa per fermare un contropiede dei bianconeri nel finale di partita, Yildiz andava più forte, ma lui non si è risparmiato nemmeno in questo caso e alla fine lo ha fermato per evitare guai ben peggiori.

VOGLIA E CARATTERE - A tutto questo si aggiunge poi il "solito" gol dell'attaccante americano che sale a quota 9 reti e raggiunge Tijjani Reijnders in vetta alla classifica dei migliori marcatori stagionali del Milan. Come spiega La Gazzetta dello Sport, Pulisic, rientrato in campo dopo un mese dall'infortunio muscolare rimediato contro l'Atalanta e dopo aver saltato la Roma per un problema alla caviglia, non può essere al 100% e si è visto bene ieri sera perchè ha faticato più del solito a saltare gli avversari e ha commesso anche diversi errori tecnici, ma la voglia, il carattere e la personalità non gli mancano mai, come ha dimostrato in occasione del rigore conquistato e poi trasformato.

PAROLE DA LEADER - Nel post-partita, Capitan America ha pronunciato queste parole a Mediaset: "Siamo in finale e abbiamo conquistato questo traguardo grazie al grande spirito di squadra mostrato. A livello di prestazione non abbiamo fatto benissimo, almeno nella prima parte dell’incontro, ma ci teniamo stretto il successo. Questa vittoria può essere quella della svolta e ci può dare la fiducia per andare avanti". Ora arriva il derby in finale: "Ripetere l’impresa che abbiamo fatto in campionato a settembre? Sì, è chiaro che ci proveremo perché vogliamo batterli e portare a casa la coppa. Loro sono una buona squadra e possiamo batterli solo giocando bene. Noi ci crediamo". Parole da leader e da trascinatore. Bentornato Chris!!!