Gazzetta - Champions, Pioli studia la mossa Chukwueze per far ripartire il Milan

vedi letture

Sono passati solo due giorni dalla terribile sconfitta nel derby eppure sembra passata un'eternità tante sono state le polemiche e le chiacchiere che hanno inevitabilmente accompagnato il 5-1 subito dal Milan dagli storici rivali. Ora però serve ritrovare la concentrazione giusta e il gruppo rossonero ci ha provato già da ieri a Milanello: domani è giorno di Champions League.

Ritorno

Come scrive la Gazzetta dello Sport, Pioli nelle prime quattro giornate di campionato non aveva (quasi) mai cambiato la formazione titolare. Quel "quasi" messo tra parentesi sta per l'unica scelta forzata che il tecnico rossonero ha dovuto prendere nel derby: Kjaer al posto dello squalificato Tomori. Ecco che, scontato il cartellino rosso in campionato, Fikayo Tomori tornerà al suo posto al centro della difesa rossonera al fianco di Thiaw. Dopo i cinque schiaffi subiti dall'Inter, la retroguardia rossonera sarà l'osservata speciale anche della sfida europea, in particolare dal punto di vista tattico. Considerando l'infortunato Kalulu e che Pellegrino è fuori lista, la prima alternativa sarà Simon Kjaer. Possibile la presenza di qualche primavera come Bartesaghi o Simic quando verrà annunciata la Lista B nelle prossime ore.

Novità

Stefano Pioli, però, starebbe pensando anche a delle novità anche per dare una scossa e scrollarsi di dosso le scorie pesanti che il derby ha lasciato. In particolare il cambio che con ogni probabilità dovrebbe verificarsi sarà sulla fascia destra: Pulisic è apparso sotto tono rispetto alle prime giornate anche per colpa del viaggio intercontinentale molto faticoso durante la sosta, per questo scalda i motori Samuel Chukwueze. Il nigeriano giocherebbe così la sua prima gara da titolare in partite ufficiali con la maglia rossonera, con la speranza di essere fin da subito determinante. La rosea parla anche di un possibile cambio a centrocampo con Musah e Pobega che potrebbero dare un turno di riposo a Reijnders, ma non c'è ancora nessuna indiscrezione concreta in questo senso. A partita in corso Okafor e Jovic sperano di poter dare un contributo maggiore di quanto visto sabato, non per colpe loro.