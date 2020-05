Gazzetta - Contatti con l’agente di Jovic: costa 40-50 milioni, cifra che il Milan può permettersi

In attesa di capire se ci sarà ancora Ibrahimovic nel futuro del Milan, gli uomini di mercato di via Aldo Rossi si stanno muovendo in vista della prossima sessione di mercato. Tra gli obiettivi c’è sicuramente un centravanti, a prescindere dalla conferma o meno di Zlatan. Il primo nome sulla lista è Luka Jovic, attaccante di proprietà del Real Madrid.

CONTATTI - Il giovane serbo è stato compagno di squadra di Rebic all’Eintracht e ha lo stesso procuratore del giocatore rossonero. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nelle lunghe discussioni con il Milan per definire il futuro del croato (in prestito fino al 2021), l’argomento si è esteso proprio a Jovic, il quale, notizia di ieri, ha riportato la frattura dell’osso del calcagno del piede destro (dovrà stare fermo almeno due mesi).

VALUTAZIONE - Il Real è disposto a cederlo, ma ovviamente non lo svenderà. Jovic ha faticato parecchio in Spagna, ma il costo del suo cartellino non è sceso tantissimo (40-50 milioni di euro). Stando a quanto riferito dalla Gazzetta, il Milan può permettersi di spendere una cifra importante per il giocatore, magari con un prestito con obbligo di riscatto o una formula alternativa al saldo immediato.